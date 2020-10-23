بصورة من ليالي الحلمية.. صفية العمري تهنئ صلاح السعدني بعيد ميلاده



احتفلت الفنانة صفية العمري بعيد ميلاد الفنان الكبير صلاح السعدني من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشرت صفية العمري صورة تجمعها مع صلاح السعدني من مسلسل ليالي الحلميه وعلقت قائلة : كل سنة وانت طيب يا عمدة الدراما وربنا يبارك في عمرك ويديم عليك الصحه والعافيه يارب"



يذكر أن آخر أعمال الفنانة صفية العمرى فى الدراما التليفزيوينة المصرية هو الجزء السادس مسلسل "ليالى الحلمية "، والذى تم عرضه عام 2016 وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم إلهام شاهين وهشام سليم وسميرة عبد العزيز ومن إخراج مجدى أبو عميرة.



من ناحية أخرى، انتهت المخرجة روجينا بسالى، من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكور أسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود.

