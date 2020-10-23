AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بصورة من ليالي الحلمية.. صفية العمري تهنئ صلاح السعدني بعيد ميلاده

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 05:10 م
صلاح السعدني وصفية
صلاح السعدني وصفية العمري
Advertisements
محمد بدران


احتفلت الفنانة صفية العمري بعيد ميلاد الفنان الكبير صلاح السعدني من خلال  حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى  لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

ونشرت صفية العمري صورة تجمعها مع صلاح السعدني من مسلسل ليالي الحلميه وعلقت قائلة :  كل سنة وانت طيب يا عمدة الدراما وربنا يبارك في عمرك ويديم عليك الصحه والعافيه يارب"

يذكر أن آخر أعمال الفنانة صفية العمرى فى الدراما التليفزيوينة المصرية هو الجزء السادس مسلسل "ليالى الحلمية "، والذى تم عرضه عام 2016 وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم إلهام شاهين وهشام سليم وسميرة عبد العزيز ومن إخراج مجدى أبو عميرة.

من ناحية أخرى، انتهت المخرجة روجينا بسالى، من كل مراحل فيلمها " كان لك معايا" الذى كتبت قصته وتخرجه ويقوم ببطولته النجمة الكبيرة صفية العمرى والنجم القدير محمود قابيل، وصمم الأفيش أحمد المصرى وشارك فى كتابة السيناريو مع مخرجته يوسف وجيه ومدير التصوير محمد مطر وديكور أسامة الشناوى وصوت بسام فرحات ومسلم الحسينى ومكساچ إبراهيم عبد العزيز وستايلست يارا سميح وتصحيح ألوان فادى ثروت ومونتاج مها رشدى وموسيقى راجح داود.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ظهور نادر.. صفية العمري تنعى الشيخ صباح الأحمد

صفية العمري تنعى محمود ياسين بكلمات مؤثرة

الموت يفجع الفنانة صفية العمري

لا أراكم الله مكروها.. صفية العمري توجه رسالة شكر بعد وفاة شقيقها

أخبار الفن.. الجمهور يطارد مها أحمد بعد مرض ابنها.. وأعمال فنية تستغل أسماء النجوم

في عيد ميلاده.. 9 معلومات لا تعرفها عن عمدة الدراما صلاح السعدني

ترشيحاتنا

رانيا محمود ياسين بالكمامة من أمام قبر والدها: كنت عند بابي النهارده

الأعلى للإعلام يشكر الصحفيين والإعلاميين لالتزامهم بوقف تناول أزمة وزير الإعلام

رئيس الوداد المغربي: الأهلي فريق عظيم.. وهذه رسالتي للجماهير

محال تجارية فى الكويت تعلن مقاطعتها لبضائع ومنتجات فرنسا

بعد أيام من وفاته.. شاهد قبر الفنان الراحل محمود ياسين

بصورة من ليالي الحلمية.. صفية العمري تهنئ صلاح السعدني بعيد ميلاده

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالفستان الأبيض والريش.. إيمان العاصي تتألق بهذه الإطلالة

احم طفلك.. علامات تقوس القدمين وطرق العلاج

بـ الذهبي المطرز.. ريهام أيمن تستعيد ذكريات مهرجان الجونة