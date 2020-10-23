نشر صورة غامضة عنها.. تعرف على الفتاة الجديدة في حياة عمرو دياب

نشر الهضبة، عمرو دياب صورة لفتاة وكتب عليها كلمتين باللغة اليونانية، #Εσύ_εσύ، لتثير الجدل بتحد جديد بين جمهوره ومحبيه لمعرفة هوية هذه الفتاة خاصة أنها لا تشبه أيا من بناته.





توصل «صدى البلد» لهوية صاحبة الصورة، وهي المطربة اليونانية إيريني بابادوبولو، التي بدورها نشرت صورة للفنان عمرو دياب عبر حسابها الشخصي يرتدي ملابس صيفية وكتبت عليها بالعربية (أهي أهي) واسم عمرو دياب، ويبدو أنها شريكته في الفيديو كليب الجديد للأغنية التي تحمل الاسم نفسه.





إيريني بابادوبولو مطربة يونانية وعارضة أزياء تبلغ من العمر 35 عاما، كانت قد أصدرت احدث مقاطع الفيديو كليب لها في بداية يوليو الماضي، وهي أغنية بعنوان (رقصة قلبي)، وعلى المستوى الشخصي فهي على علاقة بحارس مرمى (باوك ألكسندروس) اليوناني.





وكانت قد احتفلت بعيد ميلادها مع أصدقائها في 25 أغسطس الماضي، وأثارت الجدل برقص مثير خلال عطلة صيفية قضتها في سانت دومينيك قبل عودتها إلى اليونان.