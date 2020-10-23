ترامب: عملية بيع طائرات إف-35 للإمارات تمضي قدما

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عملية بيع المقاتلات الأمريكية من طراز إف 35 إلى الإمارات تمضي قدما.





تقدمت الإمارات بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة لشراء مقاتلات "إف-35" عقب توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل الشهر الماضي.





وفي وقت سابق، قال الرئيس دونالد ترامب، إنه لا يعارض حصول الإمارات على المقاتلات المتطورة، إلا أن الكونجرس قد يمنع أي اتفاق لا يضمن تفوق إسرائيل العسكري في الشرق الأوسط.





وطمأن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الشهر الماضي، تل أبيب، برسالة، مفادها أن "الولايات المتحدة ملتزمة بضمان تفوق إسرائيل العسكري في الشرق الأوسط".





وخلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي، بيني جانتس، في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أكد الوزير الأمريكي، أن العلاقة الدفاعية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، أقوى من أي وقت مضى.