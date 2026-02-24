قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه
هل حان وقت إعادة ترتيب خط هجوم ليفربول؟ صعود "نجوموها" وتراجع مردود صلاح يفتح النقاش قبل الحسم في الموسم
مركز الأزهر للفتوى يوضح كل ما يتعلق بزكاة الفطر.. وقتها ومقدارها وحكم إخراجها
الاحتلال يطلق النار على الجيش اللبناني في منطقة سردة - مرجعيون
إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة في فرنسا واللاعب يتمسك ببراءته
القاهرة تستضيف الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني
التهديدات مستمرة.. الجيش الأمريكي ينقل 150 طائرة لأوروبا والشرق الأوسط
وزبر البترول: معرض إيجبس 2026 فرصة لتسليط الضوء على مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة
قنبلة تهدد حياة رئيس وزراء أستراليا وإجراء عاجل من السلطات
لمدة 15 سنة.. إيداع المتهم في قضية المنشار الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
أرباح شهرية 17% .. خطوات شراء سند المواطن من البريد
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان تحديث آليات قياس الادخار القومي ورفع جودة البيانات الاقتصادية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يتفقد مركز ومدينة المحلة ويوجّه بسرعة الانتهاء من المبنى الجديد لخدمة المواطنين

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية بمركز ومدينة المحلة الكبرى، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

وتفقد المحافظ إدارات المركز المختلفة، واطّلع على سير العمل داخل الأقسام، موجّهًا برفع كفاءة الأداء وتحفيز العاملين على بذل مزيد من الجهد، مؤكدًا أن المواطن يستحق خدمة سريعة ومنظمة تعكس احترام الجهاز التنفيذي لوقته واحتياجاته. كما تابع آليات استقبال طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي، واستمع بشكل مباشر إلى عدد من المواطنين، موجّهًا بسرعة فحص الشكاوى المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها دون تأخير، مع التأكيد على تيسير الإجراءات واختصار دورة العمل بما يحقق العدالة والشفافية.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمبنى الإداري الجديد، تمهيدًا لنقل جميع الإدارات إليه، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمة، ويضمن بيئة منظمة تليق بأهالينا، وتُسهم في تحسين تجربة المواطنين اليومية داخل المصالح الحكومية.

وخلال الجولة، عقد محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا مع اللواء وائل زغلول، رئيس المركز، استعرض فيه الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الخدمية والإدارية، مؤكدًا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتسريع وتيرة الأداء في جميع الإدارات، مع إزالة أية معوقات قد تؤثر في مصالح المواطنين.

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن الجولات الميدانية ستظل مستمرة في جميع المراكز والمدن، لمتابعة الأداء على أرض الواقع، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات، في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة لأبناء الغربية.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي جولة ميدانية المركز تكنولوجي شكاوي المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

زينة

السبب الحقيقي لـ وفاة شقيق زينة.. تفاصيل

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ11.5 مليون مستحق

زينة وشقيقها

وفاة شقيق زينة وتشييع الجثمان اليوم من مسجد حسن الشربتلي

الغندور

الأمور واضحة كالشمس.. رد فعل صادم من خالد الغندور بعد فوز الأهلي

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 24 فبراير

موعد اجازة عيد الفطر2026

إجازة رسمية 3 أيام .. موعد عيد الفطر 2026

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان

ترشيحاتنا

دعاء الإفطار

دعاء الإفطار.. انتهز ساعة الاستجابة لتحقق ما تريد

ملتقى الأزهر بلغة الإشار

في لفتة إنسانية.. "ملتقى الأزهر بلغة الإشارة" يضيء طريق الصم لاستقبال شهر رمضان

صلاة المرأة

ما حكم تناول دواء لتأخير الحيض من اجل صوم شهر رمضان كاملا؟.. الإفتاء تجيب

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة
لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات المخالفة من شوارع منيا القمح

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

قياس السكر في رمضان.. الأوقات الصحيحة لتحديد العلاج ونصائح من استشاري

قياس السكر في رمضان
قياس السكر في رمضان
قياس السكر في رمضان

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى سنهوت التخصصي والوحدة المحلية والمركز التكنولوجي بمنيا القمح

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

لقاء وزيرا الدفاع والداخلية وقادة الجيش والشرطة

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة درعا الوطن والعيون الساهرة على أمنه

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

المزيد