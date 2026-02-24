محافظ الغربية يتفقد مركز ومدينة المحلة ويوجّه بسرعة الانتهاء من المبنى الجديد لخدمة المواطنين

أجرى اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، جولة ميدانية بمركز ومدينة المحلة الكبرى، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وتفقد المحافظ إدارات المركز المختلفة، واطّلع على سير العمل داخل الأقسام، موجّهًا برفع كفاءة الأداء وتحفيز العاملين على بذل مزيد من الجهد، مؤكدًا أن المواطن يستحق خدمة سريعة ومنظمة تعكس احترام الجهاز التنفيذي لوقته واحتياجاته. كما تابع آليات استقبال طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي، واستمع بشكل مباشر إلى عدد من المواطنين، موجّهًا بسرعة فحص الشكاوى المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها دون تأخير، مع التأكيد على تيسير الإجراءات واختصار دورة العمل بما يحقق العدالة والشفافية.

تحرك تنفيذي عاجل

كما وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمبنى الإداري الجديد، تمهيدًا لنقل جميع الإدارات إليه، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمة، ويضمن بيئة منظمة تليق بأهالينا، وتُسهم في تحسين تجربة المواطنين اليومية داخل المصالح الحكومية.

وخلال الجولة، عقد محافظ الغربية اجتماعًا موسعًا مع اللواء وائل زغلول، رئيس المركز، استعرض فيه الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الخدمية والإدارية، مؤكدًا ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتسريع وتيرة الأداء في جميع الإدارات، مع إزالة أية معوقات قد تؤثر في مصالح المواطنين.

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي أن الجولات الميدانية ستظل مستمرة في جميع المراكز والمدن، لمتابعة الأداء على أرض الواقع، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات، في إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة لأبناء الغربية.