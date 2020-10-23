إسرائيل توافق على بيع أمريكا مقاتلات إف - 35 لـ الإمارات

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس، الجمعة، أن إسرائيل لن تعارض بيع أنظمة دفاعية محددة لدولة الإمارات، في إشارة إلى طائرات "إف-35" الأمريكية التي ترغب أبو ظبي في شرائها.





كانت دولة الإمارات تقدمت بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة لشراء مقاتلات "إف-35" عقب توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.





وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن الطلب الإماراتي المقدم إلى وزارة الخارجية، هو خطوة أولى ضمن عملية طويلة محتملة لإبرام صفقة المقاتلات الأمريكية.





وأثارت الصفقة العسكرية المرتقبة بين الإمارات والولايات المتحدة ضجة كبيرة في إسرائيل، حيث ينص القانون الأمريكي على ضمات التفوق العسكري النوعي لتل أبيب على دول المنطقة.



