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أخبار العالم

إسرائيل توافق على بيع أمريكا مقاتلات إف - 35 لـ الإمارات

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:36 م
إسرائيل توافق على
إسرائيل توافق على بيع أمريكا مقاتلات إف - 35 لـ الإمارات
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قسم الخارجي
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني جانتس، الجمعة، أن إسرائيل لن تعارض بيع أنظمة دفاعية محددة لدولة الإمارات، في إشارة إلى طائرات "إف-35" الأمريكية التي ترغب أبو ظبي في شرائها.

كانت دولة الإمارات تقدمت بطلب رسمي  إلى الولايات المتحدة لشراء مقاتلات "إف-35" عقب توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن الطلب الإماراتي المقدم إلى وزارة الخارجية، هو خطوة أولى ضمن عملية طويلة محتملة لإبرام صفقة المقاتلات الأمريكية.

وأثارت الصفقة العسكرية المرتقبة بين الإمارات والولايات المتحدة ضجة كبيرة في إسرائيل، حيث ينص القانون الأمريكي على ضمات التفوق العسكري النوعي لتل أبيب على دول المنطقة.

وقالت الوكالة إن وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش رفض التعليق على الأمر، لكنه أكد في وقت سابق رغبة بلاده في اقتناء مقاتلات "إف-35" بعد توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.

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