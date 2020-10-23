كل ما تريد معرفته عن قناة مصر للتعليم الفني

تعتزم وزارة التربية والتعليم إطلاق تردد قناة التعليم الفني وأخرى للتعليم الثانوي العام، لعرض وشرح الدروس المقررة ضمن مقررات المناهج التعليمية للمرحلة الثانوية، بخلاف قناة مدرستنا التي تم تخصيصها لصفوف نقل مرحلة التعليم الأساسي.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم البدء في إرسال هذه القنوات في الأول من نوفمبر للعام الجاري 2020.
جدير بالذكر أن العام الدراسي الجديد ، سيعتمد بشكل كبير على تقديم الحصص الدراسية على القنوات الفضائية، ثم يتم مناقشة استفسارات الطلاب مع المدرسين عند حضور الطالب لمدرسته وفق الجدول المُعد لذلك.
وأشار وزير التعليم لانطلاق قناتي التعليم الفني والثانوي العام عبر نفس تردد قناة مدرستنا وهو 12303 بمعدل ترميز 27500 والقطبية أفقي، ولتصويب الخطأ يتم اختيار القيمة 5/6
وسيكون موعد بداية الدروس اليومية من بداية شهر نوفمبر 2020 المقبل، ومن المقرر نشر جدول دروس الدبلومات الفنية على منصة التعليم المصري الجديدة، والقناة تظهر حاليًا باسم مصر للتعليم الفني.
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد صورة جدول مواعيد عرض برامج قناة مصر للتعليم الفني