كل ما تريد معرفته عن قناة مصر للتعليم الفني

تعتزم وزارة التربية والتعليم إطلاق تردد قناة التعليم الفني وأخرى للتعليم الثانوي العام، لعرض وشرح الدروس المقررة ضمن مقررات المناهج التعليمية للمرحلة الثانوية، بخلاف قناة مدرستنا التي تم تخصيصها لصفوف نقل مرحلة التعليم الأساسي.





وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر أن يتم البدء في إرسال هذه القنوات في الأول من نوفمبر للعام الجاري 2020.



