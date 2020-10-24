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سيارات

شاهد.. همر الكهربائية Hummer EV الجديدة كليا وموعد طرحها رسميا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:05 ص
همر الكهربائية Hummer
همر الكهربائية Hummer EV SUV
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اشرف عطية
كشفت شركة جنرال موتورز الأمريكية عن تطويرها لنسخة كهربائية SUV للسياة همر الكهربائية Hummer EV و هي نسخة بيك أب بصندوق خلفي نغلق لزيادة مساحة المقصورة الداخلية وإضافة صف ثالث من المقاعد الخلفية .


وتم نشر تصميم تخيلي للسيارة همر الكهربائية Hummer EV SUV الفاخرة القادمة، والتي ستحتفظ بمعظم عناصر تصميم البيك أب مع داخلية أوسع تكفي 8 أفراد لتصبح سيارة عائلية كبيرة للغاية .

ستأتي همر الكهربائية Hummer EV SUV بثلاث محركات كهربائية بقوة إجمالية 1000 حصان وتسارع من الصفر حتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 3 ثواني ضمن خيارات أخرى .

و من متوقع طرح همر الكهربائية Hummer EV SUV الجديدة في الأسواق في 2022 أو 2023 و لكن حتي الان لا توجد معلومات رسمية مؤكدة عن موعد طرحها رسميا للبيع في الاسواق .

جدير بالذكر ان جي ام سي اعلنت ايضا عن عودة السيارة همر اتش 1 التى بأت شركة جينرال موتورز في انتاجها عام 2006، تصنيعها مرة اخرى بعد اختفاء هذا الموديل لأكثر من عقد من الزمان،ولكن هذه المرة كسيارة كهربائية .

ومع تداول هذا الخبر وسماع عشاق السيارة الضخمة السيارة همر اتش 1  به قام احدى مصممى السيارات العالميين يدعى سمير صادقوف ، والذي عمل مع كل من لامبورجيني وجينيسيس ، بعمل تصميم ما يمكن أن تبدو عليه اتش 1 الحديثة في المستقبل الكبير.

تكشف الصور التخيلية السيارة همر اتش 1  عن تصميم يبدو كأنه تحديث للتصميم الأصلي، حيث حصلت السيارة على شبك أمامي مع سبع فتحات محاطة بمصابيح أمامية مستديرة مع مصابيح ليد دائرية نهارية، وإشارات دوران أكثر حداثة وغطاء محرك متطور.

المرايا الجانبية فتم استبدالها بالكاميرات، كما تم تحديث تصميم جوانب السيارة مع دمج بعض إشارات التصميم الكلاسيكية مثل النوافذ، وعلاوة على ذلك، يتم تقسيم هيكل السيارة بتجويف تحت الأبواب وتضليع على العتبات الجانبية.

تصور التصميمات التخيلية أيضًا نسخة بفتحة سقف رباعية وغطاء صندوق خلفي قابل للإزالة، وهذا الأخير يتميز بنوافذ جانبية يمكن تغطيتها بمجموعة متنوعة من الملحقات المصممة خصيصًا لها .

وقد تحصل السيارة الهمر الجديدة على مجموعة نقل الحركة نفسها كسيارة بيك اب قادمة للشركة، وهذا يعني أنها قد تحصل على محركات كهربائية بقوة إجمالية 1000 حصان.
شاهد.. همر الكهربائية Hummer EV الجديدة كليا وموعد طرحها رسميا
شاهد.. همر الكهربائية Hummer EV الجديدة كليا وموعد طرحها رسميا
شاهد.. همر الكهربائية Hummer EV الجديدة كليا وموعد طرحها رسميا
شاهد.. همر الكهربائية Hummer EV الجديدة كليا وموعد طرحها رسميا

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