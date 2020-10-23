توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت إلى الجمعة 24 - 30 أكتوبر 2020

كيف سيكون حظك لهذا الأسبوع؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟، سؤال يطرحه الجميع؛ لذلك القارئ إليك توقعات الأبراج لهذا الأسبوع من السبت 24 إلى الجمعة 30 أكتوبر 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

برج الحمل:

حظك هذا الأسبوع برج الحمل على الصعيد المهني

تنفرج الحظوظ بشكل واضح هذا الأسبوع وترتفع المعنويات مجددا فتسهل حياتك وتجد نفسك اكثر اطمئنانا بحيث سيمد اليك الفلك يد المساعدة ويلوح لك بفرص عديدة ومفيدة ووعودًا مادية ومهنية. تشعر بانفراج اكبر وبقدرة على التعبير عن نفسك بصورة عفويّة، فتستعيد البسمة. تشعر بأنك منتصر وتقوم بالخطوات اللازمة لإطلاق مشروع او بلورته. حاذر الكلام وشرح اوضاعك او الإفشاء بأسرارك، فقد ينقلب الأمر عليك. وقد يسرق الآخرون افكارك او يعرقلون خطواتك، مسلّحين بهذه المعلومات.

حظك هذا الأسبوع برج الحمل على الصعيد العاطفي



تواجه شروطًا ومُهلًا، وتعيش بعض الارتباكات المتعلّقة بنجاح مادي تسعى اليه، او بانفتاح اجتماعي قد يُسبّب الغيرة او بمسائل مهنية تولّد منافسة. تناقش موضوعات شخصية متنوّعة قد تعني حياتك العائلية والمهنية والاجتماعية. تُضطر الى معالجة ذيول بعض العلاقات العابرة التي مَررت بها في السابق، وتعيش أزمة ما فيشفيك الحب منها. وإذا كنت مرتبطًا، قد تجد في الشريك الصديق الأفضل لك، تصارحه بهواجسك وتعترف له بأخطائك.





برج الثور:

حظك هذا الأسبوع برج الثور على الصعيد المهني:



تتحمّس ثم تقع في القلق وتشعر بأن أفكارك مشوشة , لا تناسبك الارتجالية وكن جاهزا بشكل كامل لأنه الأسبوع امتحانات وضغوط دقيق الملامح يحمل إشارات المواجهة والارتباك والوضع العام المعقد الذي يهدّد بنزاعات واشتباكات في بعض الأمكنة والبلدان في العالم، ويشير إلى صراع حادّ قد تخوضه أنت في هذا الوقت للحفاظ على سلامتك وصحتك ‏وحسن سير أعمالك. أدعوك إلى التروّي، ومواجهة من يضع العصي في الدواليب. لا تستخف بهذه الأمور ، فغالبًا ما تتزامن مع أوضاع معقّدة تراوح بين التراجع المعنوي والانزواء والأحزان من جهة، وبين المخاطر الكبرى من جهة ثانية.

حظك هذا الأسبوع برج الثور على الصعيد العاطفي:



تسكنك مشاعر خاصة في هذا الأسبوع الذي يبشّر بأجواء ايجابية وراحة البال والتقدم الصحي وبالحب والرومنسية اللقاءات العذبة والاستثنائية. قد تعيش حلمًا وتعقد صداقة ممتازة او تصادف لقاءً مصيريًّا. تهدأ الأمور وتعيش أوقاتًا روتينية لكنّها عذبة أيضًا، فتعقد صداقات جيدة مع أشخاص جدد، وتسعد برفقة الأصدقاء القدامى كما برفقة الأولاد والمحيط العائلي. تزدهر الحياة الاجتماعية، وقد تحمل اليك حدثًا مهمًّا تترك عليه بصماتك. تقدّم مساعدة او تبرز في عمل انساني، او تقوم بمبادرة تُشكر عليها. قد تُفاجئ المحيط بقرارات ايجابية او بتسامح نبيل يلفت الأنظار.

برج الجوزاء:

حظك هذا الأسبوع برج الجوزاء على الصعيد المهني:



‏تلمس تقدما في نوعية الفرص والحظوظ لقد انتهى زمن الضغوط والقلق والمعوقات التي حالت دون انطلاقتك الكبيرة تشعر بالتحسّن المستمر، فترتفع المعنويات وتزداد الحيوية وتكبر الآمال، وتتخلّص من مشكلات صحية وغيرها، وتزول الحواجز المزعجة، فتقدم على إنجازات مهمة، وتتعامل مع مستجدات مفيدة لك، وربما تقوم بعمليات مالية وتنفتح على الخارج، وتستفيد حتى من أخطاء الآخرين أو من فشلهم. ابتداء من الآن، تتوضّح الرؤية أمامك ويسود حوار ناجح مع المحيط، فتجد حلولًا لمشكلاتك، وتقتحم مجالات العمل مهما كانت مصاعبها ومشاغلها.

حظك هذا الأسبوع برج الجوزاء على الصعيد العاطفي:



قد يسود الهدوء حياتك العائلية بعد العاصفة التي مررت بها. تعود المياه الى مجاريها، ويتصرف أحد المقربين كأن شيئا لم يكن. من الأفضل الا تتدخل في المسائل العائلية والمشكلات الناجمة عنها، لأن التورط في بعض النواحي قد يتسبب بفضيحة ما. اذا كنت قد ارتكبت أخطاء سابقة، فقد تدفع ثمنها الآن، وخصوصًا اذا قمت بزج نفسك في بعض القضايا التي يجب تفاديها. اذا كنت عازبًا قد تعرف مغامرة عابرة، أو تهتم بشخص يبادلك الاعجاب ويخفي عنك أمرًا ما، أو يكون مرتبطًا فيحرجك الواقع.

برج السرطان:

حظك هذا الأسبوع برج السرطان على الصعيد المهني:



لقد كفّ الحظ المتعثر عن معاكستك عليك تتنفس الصعداء وتشعر بارتياح امام طريق سالكة وآمنة. تتسلّق سلّم النجاح من دون معوقات تُذكر. اما إذا كنت تودّ تقديم طلب ما او المباشرة ببعض الخطوات والمبادرات او الإقدام على سفر وتنقّل، فافعل ذلك ، لأن حظوظ النجاح كبيرة جدًا. يكون هذا الأسبوع مناسبًا لتوقيع عقود، او المشاركة في مباراة ما، او البدء بدورة تدريبية او دراسات جديدة. يقوى الشغف والشوق الى المعرفة. يطرأ عاملان داعمان، يحملان اليك فرصًا وأحلامًا ووعودًا وربما سفرًا مفاجئًا.

حظك هذا الأسبوع برج السرطان على الصعيد العاطفي:



تمارس سحرًا اخّاذًا وتتابع قصة عاطفية بدأتها سابقًا، وتستقطب المعجبين والمعجبات. تلفت الانظار وتبدو مميّزًا بحضورك، فتعمل جاذبيتك على اسر الناس. تحاول ايجاد الاطار الصالح لتحديد علاقاتك الشخصية، والعاطفية والعائلية. تتصالح مع بعض المحيط وتبحث عن الانسجام، اما اذا كنت عازبًا، فقد تعرف فرصة عاطفية جدّية، عبر بعض الصداقات والجماعات والمؤسسات التي تنتمي اليها.

برج الاسد:

حظك هذا الأسبوع برج الاسد على الصعيد المهني:



تستعيد الثقة بالنفس وتشعر بالارتياح بالرغم من المحاذير الفلكية ما يدعوك الى التروّي والحذر في الاسفار والتنقّلات والتعاطي مع الزملاء والخصوم معًا. اعتمد الحذر وابذل جهودًا لحماية نفسك من الاخطار. لا تتحدَّ الاقدار ولا تتجاوز قدراتك، لئلا تُصاب بالانهيار. قُد سيارتك بعناية، وحاوِل ان تبتعد عن الحوادث والمواجهات. قد تضطر الى دفع نفقات استثنائية وطارئة، لسبب من الأسباب، او تتحدّى خصمًا او تقاتله.

حظك هذا الأسبوع برج الاسد على الصعيد العاطفي:



‏ لا تزال الاوضاع العاطفية رقّيقة معك وتعدك بسعادة وحب، ثم بشغفٍ وعشقٍ، إذا أحسنت تقديم بعض التنازلات وقبول بعض التسويات وتصرّفت بهدوء، على إثر تدخّل احد افراد العائلة بشؤونك او بما لا يعنيه. كُن حازمًا وهادئًا في الوقت نفسه، ولا تدَع احدًا يفسد عليك حياتك الشخصية. قد يخيّبك احدهم، لكنّك تستطيع ان تحدّد السلوك الافضل لتسوية الاوضاع. قد يتم لقاء عاطفي مميّز ومختلف، ثم تنهمك بشؤون مهنية ويلفتك مَن يساعدك في هذا المجال او يجعلك تنتصر على الاعداء ويقف في وجه خصومك.

برج العذراء:

حظك هذا الأسبوع برج العذراء على الصعيد المهني:



وجود القمر في الدلو لا يبشر بالهدوء هناك مناورات ولقاءات تجري في الكواليس لإفشال مخططاتك او لإزاحة الاضواء عنك لكن بالرغم من الطباع المتقلبة سوف تحقّق تطورات مذهلة في هذا الأسبوع المميّز، الذي يحمل اليك حلولًا للمشكلات السابقة وطّيًا لصفحة ماضية، من أجل انطلاقة جديدة وتعلّم أساليب أخرى ايجابية جدًّا ومناسبة لعملك. تتعطّش للمعرفة وتستفيد من إمكانات الغَرف منها والانفتاح على آفاق جديدة تثير فضولك. تتلقى النصائح المفيدة في الوقت المناسب، وتجد ضالّتك لطرد المخاوف والهواجس. قد تمر بأزمة ما توقظك من سبات، وتحاول ان تستفيد من أوضاع، اعتقدت أنها سلبية وعقيمة. رويدًا رويدًا تستعيد السيطرة على شؤونك المالية.

حظك هذا الأسبوع برج العذراء على الصعيد العاطفي:



تشرق الشمس في حياتك العاطفية ويحمل إليك هذا الأسبوع مفاجأة وارتياحًا ، ويشير الى مبادلات إنسانية مميّزة بعد فترة من مراوحة المكان. قد يبدأ الأسبوع جامدًا روتينيًّا، ثم تتبدّل الاحوال لمصلحتك، ويغمرك الحظ بسحر خاص، فتترك أثرًا هائلًا أينما ذهبت، وتستقطب التأييد والتصفيق. قد تميل الى المغازلة العابرة والتسلية، بعيدًا عن الارتباطات الجدّية، أما إذا كنت متزوجًا أو مرتبطًا فتعرف أجواء أكثر حنانًا ولطفًا، ونقاشات عذبة مع الشريك وتقاربًا وودًّا. كلّ شيء يهون عندما تكون القلوب صافية، هذا ما تشعر به الآن. تنفتح على الدنيا، وتخرج من قوقعتك، فتتعرّف الى وجوه جديدة، وتتوّصل الى تفاهم مع المحيط يصالحك مع الدنيا

:برج الميزان

حظك هذا الأسبوع برج الميزان على الصعيد المهني:



تتوافر حظوظ كبيرة على الصعيد المهني، وتعرف ارباحًا غير منتظرة. اذا شعرت بتراجع صحّي يكون الامر عابرًا، وتنتصر على كل الآفات. أخيرًا انتهيت من معاكسة القدر لك تزول التعقيدات وتخرج فترة طويلة من المعاكسات. تتخلص الآن من مشكلات صغيرة عقّدت لك الامور في بعض الاحيان، لكي تنفتح على أجواء مفيدة جدًّا، فتستغنم الفرص وتنطلق فرحًا، واثقًا متأمّلًا بالنجاح. تقفز الى الامام وتكون خطواتك تصاعدية فتشعر بمحاسن رحيل الحظ المعاكس. تواجه شروطًا ومُهلًا، وتعيش بعض الارتباكات المتعلّقة بنجاح مادي تسعى اليه، او بانفتاح اجتماعي قد يُسبّب الغيرة او بمسائل مهنية تولّد منافسة.

حظك هذا الأسبوع برج الميزان على الصعيد العاطفي:



هذا الأسبوع يحمل أوقاتًا سعيدة على الصعيدين العاطفي والاجتماعي، ويشير الى وضع دقيق على صعيد العلاقات العائلية ويهدّد بالتدهور، إذا لم تلجأ الى بعض التنازلات. قد يطرأ ما لا يناسب أوضاعك العاطفية، ويثير بعض التناقضات، فيجعلك إمّا عاشقًا من طرف واحد، أو نادمًا على ارتباط حديث، أو مراجعًا حساباتك بالنسبة الى شراكة ما، أو غاضبًا إزاء أحد المقرّبين من والد، والدة أو أولاد. قد تمرّ بكل أنواع الانفعالات من غيرة وغضب وشكوك، ما يهدّد الاستقرار في حياتك العاطفية. تتطرّف بكل معنى الكلمة وفي كل المجالات.

برج العقرب:

حظك هذا الأسبوع برج العقرب على الصعيد المهني:



يطالعك هذا الأسبوع بمرحلة متقلبة تحمل لك الارباك والضغوط وربما وعكات صحية ايضا, ويشير الى وضع معقّد، يطالبك بمضاعفة الوقاية والحذر وقيادة السيارة بهدوء وتروّ، وحماية الذات من بعض المجازفات والانتباه للصحّة. قد تكون اعصابك متوتّرة، وتخضع لتجارب ثقيلة. تواجه بعض القضايا المربكة، فتفتقر الى سلامة التواصل مع الآخرين، ما يثير غضبك ويعرّضك للنزاعات. تضطر الى مواجهة خيار صعب على إثر بعض المستجدات، وربما تصطدم بالإدارة او ببعض السلطات او بأحد الوالدين، ما يجعل الجوّ العام متوتّرًا ينعكس عليك كما على الكثيرين.

حظك هذا الأسبوع برج العقرب على الصعيد العاطفي:



لا تقلق عزيزي العقرب انه اسبوع يبدأ جيدا لينتهي ممتازا اذ يتحدث كوكب الزهرة عن اجواء رومنسية دافئة تقود الى المزيد من الحب والسعادة تزدهر الصداقات وتتعدد الرغبات، فيميل القلب الى وجوه كثيرة، وقد يحتار في الخيار. تحتاج الى اجواء جديدة وتبحث عنها، فتأخذ الشريك الى مكان آخر او تنظر انت الى جهة اخرى. قد تفاجئك اخبار تتعلق بالشريك تتحدث عن مغامرة تشغله بعيدًا منك.

برج القوس:

حظك هذا الأسبوع برج القوس على الصعيد المهني:



وجود الشمس في العقرب الصديق يفتح امامك ابواب الفرص الواعدة فتتابع مسيرتك وتقوم بواجباتك بطريقة مثلى. تدرك حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقك، وتخشى في بعض الاحيان عدم انجازها في الوقت المناسب. لا شك أنك تمرّ بفترة من الضغوط تحتاج معها الى المقاومة والجهد المضاعف، للمحافظة على مواقعك وايجاد الانسجام الضروري في حياتك. تطرأ مسائل مادية كبيرة تجعلك تعيد النظر في عملك ومردوده. قد تفكر في مشروع جديد يتطلّب الكثير من العمل والجهد وعمليات الإقناع حتى يلاقي الصدى المطلوب. تحثّك الظروف على العمل الدؤوب بعيدًا عن اللهو، وتزودك حسًّا عمليًا ممتازًا تحتاج إليه في هذا الوقت، ومهارة فكرية للتواصل مع الآخرين وايجاد الحلول السريعة، كلما واجهتك المشكلات.

حظك هذا الأسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:



‏قد تعيد النظر في علاقات لك وارتباطات، وتعيش حالة من التردّد والشكوك وعدم الأمان. تلتبس عليك الأمور وتسأل عن صدق عواطف الشريك اتجاهك أو استغلال بعض الأصدقاء كرمك، كما قد يثير الآخر ‏غيرتك، أو أنت من يثير غيرته. حاذر التكاذب والغشّ، كما التوتر المحتمل مع الزوج أو الحبيب في هذه الأثناء. لا تصغ إلى النميمة والإشاعات، بل حاول أن تفهم الحقيقة من فم الإنسان المعني مباشرة. ابحث عن هذه الحقيقة من المنبع ولا تشتّت أفكارك.

برج الجدي:

حظك هذا الأسبوع برج الجدي على الصعيد المهني:



تتميز هذا الأسبوع بأفكار هائلة تستطيع أن توظّفها في الإطار الصحيح، وتستفيد منها في الوقت الملائم. تعبّر عن أفكارك بمهارة وبلاغة تفتحان لك كل الأبواب. إيّاك ان تستسلم، بل الجأ الى الإصرار والإلحاح حتى تنال ما ترغب، لأنّ الحظ يحمل إليك الأخبار السارّة، وينفخ فيك نار الحماسة ويجعلك تدقّ كل الابواب، رافضًا التراجع خطوة واحدة. تلتقط الإشارات بسرعة غريبة، وتتفوّق على الآخرين، زملاء أو منافسين. تدافع عن مواقعك ومواقفك بشراسة، وتستثمر في المكان المناسب. تحارب الرياح، إذا لزم الامر، باحثًا عن استقرار تحتاج إليه. يساعدك على إنجاح خطواتك، تحليل ذكيّ ومنطقي للأمور.

حظك هذا الأسبوع برج الجدي على الصعيد العاطفي:

قد تعيش سعادة استثنائية وتحلّق بجاذبية قصوى وتخطف الأنظار اجتماعيًا وجماهيريًا كما يكون للحب مكان مميز بين القلوب قد تلتقي الحب إذا كنت خاليًا أو تعيش لحظات لا تُنسى. تفرح بلقاء وتبادل نظرات، وبتواطؤ فكري مع أحد المرشّحين لدخول قلبك أو أحد المعجبين فانت تحبّ بعقلك وتنتعش فكريًا إذا وجدت الشخص الملائم لك، والذي يبادلك الأفكار والآراء والانطباعات، ويكون شقيق روحك. بمعنى آخر، أنت تعقلن الحب، فيأسرك حضور جذّاب، وتشعر الى جانبه بالأمان.

برج الدلو:

حظك هذا الأسبوع برج الدلو على الصعيد المهني:



تعاود السيطرة على أوضاعك ومزاجك أيضًا، فترى الأمور من وجهة نظر ايجابية. يغمرك التفاؤل في فترة مشجعة جدًا، وتلاقي التجاوب المطلوب والاهتمام الذي تستحق، في حين تنطلق المشاريع مجددًا. تبرز بشخصية مميزة وتعبّر عن نفسك ببلاغة تفتح امامك الأبواب. فبعد اسابيع من القلق والتردد، تجد نفسك أمام ساحة واسعة من الاحتمالات والمعطيات الجديدة، فتنجح خطواتك وتفرض وجهة نظرك وتمارس عملية اقناع مميزة. ترضى عن عطائك وكفاءتك، وتسعى الى تجميل محيطك. تتمتع بحظوظ كثيرة ايضًا على الصعيد المالي، ما يعني مكافآت وترقيات أو أرباحًا مادية مدعومة من قبل مراجع نافذة، حتى من المحتمل ان تحظى بمفاجآت غير متوقعة تستوجب قرارات سريعة لبلوغ الاهداف.

حظك هذا الأسبوع برج الدلو على الصعيد العاطفي:



تستعيد الثقة بالنفس وتتفاهم مع المحيط وتشعر بجوّ الودّ والحنان، سواء أكنت عاشقًا ام لا, يغمرك الحب بخيراته ويولّد لك جوًّا خاصًا من الانجذاب والألاعيب العاطفية والسحر والنظرات والاشارات الرومنسية. تثير اهتمام الشريك والحبيب الذي يبدي حرصًا عليك ويخاف من منافسين او منافسات. يسعى اليك الكثيرون، وقد تضطر الى إقفال هاتفك ردًّا لبعض المعجبين والمعجبات.

برج الحوت:

حظك هذا الأسبوع برج الحوت على الصعيد المهني:



تعاكس الأقدّار رغباتك وتفرض عليك نمطًا معيّنًا، وضرورة التكيّف مع بعض التأخير والخيبات والأوضاع المبهمة وذلك على كافة الاصعدة ماليا دراسيا وصحيا تجنب اتخاذ قرارات حاسمة كي لا تندم لاحقا لن ينفع التشبّث والعناد، بل يقود إلى بعثرة الحيويّة جزافًا. مطلوب منك الصبر والهدوء حتى تسوى الأمور، وقد يساعدك الحدس على إيجاد الوسائل المفيدة للخروج من اوضاع معقّدة، لا بل لتحويلها الى انطلاقة جديدة. تسارع الاحداث يجعلك تتصوّر الأسوأ وتتخيّل مؤامرات تحاك ضدك، أو يولّد منافسة شديدة أو يوّجه إليك اتهامًا، فتضطر للدفاع عن نفسك أو لتبرير بعض التصرّفات.

حظك هذا الأسبوع برج الحوت على الصعيد العاطفي:



تصحح علاقاتك العاطفية وقد تلتقي من ينير امامك الدرب وتكون على تم الاستعداد لتلبية حاجات حبيبك فطبعك حنون وعاطفي وحسّاس وها انت منفتح تمامًا على محيطك وأوّل المستفيدين من هذا الانفتاح هو الحبيب تناسبك الظروف الفلكية فالجوّ مناسب للتطرّق الى مواضيع حساسة سوف تثمر محاولاتك لإقناعه إنّ وجود الزهرة في الميزان يمنحك الجرأة على مواجهة آراء الحبيب التي عادة لا تعجبك والتصدّي لها او فتح النقاش حولها.