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فن

كبير مشجعي الأهلي يضرب بقوة بعد الصعود لنهائي أبطال أفريقيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:14 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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محمد بدران

حرص الفنان نبيل الحلفاوي علي تهنئة النادي الاهلي بتأهله الي نهائي دوري أبطال افريقيا بعد الفوز الوداد المغربي 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد القاهرة فى إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.


وكتب الحلفاوي عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "‏ألف مبروك امتعتمونا، أظن دي أطول فترة هيقعدها طرف في النهائي لوحده."


وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان لتسكن الشباك .


وأضاف الاهلي  الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعه لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك .


وجاء هدف الاهلي الثالث فى الدقيقة 60 عن طريق ياسر إبراهيم ، بعد تنفيذ ركنية تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور .


وتمكن الوداد من تسجيل هدف وحيد فى الدقيقة 82 عن طريق زهير المترجي من تسديدة صاروخية وعلي لطفي يشاهدها فقط وهي تسكن شباكه .


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