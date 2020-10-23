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رياضة

بعد الفوز على الوداد بخماسية.. الأهلي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:12 م
فريق الأهلي
فريق الأهلي
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محمد سمير
تأهل النادي الأهلي الي نهائي دوري أبطال افريقيا بعد الفوز الوداد المغربي 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد القاهرة فى إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .

وأحرز أهداف الأهلي الثلاثة مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم، فيما سجل زهير المترجي، هدف الوداد المغربي الوحيد.

وأصبح الأهلي أكثر فريق يسجل أهدافا في موسم واحد عبر تاريخ البطولة القارية بعدما رفع رصيده من الأهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا، إلى 34 هدفًا.

وبهذا يتخطى الأهلي تحت قيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، الرقم القياسي الذي كان يحتفظ به فريق أنيمبا النيجيري كأفضل هجوم في نسخة واحدة بمنافسات دوري أبطال أفريقيا، عندما سجل الفريق 31 هدفًا في نسخة 2003 التي توج بلقبها.

وسجل الأهلي أهدافه الـ34 في النسخة الحالية بدوري أبطال إفريقيا بواقع 13 هدفًا فى مرمى فريق اطلع بره السوداني، في الدور التمهيدي، و6 أهداف بمرمى كانو سبورت الغيني في دور الـ32 من البطولة، و7 أهداف بمرمى بلاتينيوم الزيمبابوي والهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، في دور المجموعات، و3 أهداف بمرمى صن داونز الجنوب إفريقي، في مباراتي الذهاب والعودة بدور ربع النهائي، و5 أهداف في الوداد المغربي في مباراتي الذهاب والعودة بدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي بهذه النتيجة إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل، حيث سينتظر الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، التي ستجمع بين الفريقين يوم 1 نوفمبر المقبل، بعدما انتهت مباراة الذهاب في الدار البيضاء بفوز الأبيض بهدف دون رد.

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