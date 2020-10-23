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رياضة

أول قرار من محمود الخطيب بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 11:21 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد التأهل لنهائي دوري أبطال افريقيا.

وأبلغ الخطيب إدارة الكرة بصرف 700 دولار لكل لاعب بعد الفوز علي الوداد البيضاوي المغربي ذهابًا وإيابًا.

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى المباراة النهائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب فوزه على الوداد المغربي 3 / 1 اليوم الجمعة في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وتقدم الأهلي بهدف سجله مروان محسن في الدقيقة السابعة بعد العودة لتقنية حكم الفيديو، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 26 ثم أضاف ياسر إبراهيم الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 59، ثم سجل زهير المترجي لاعب الوداد هدف حفظ ماء الوجه لفريقه في الدقيقة 82.

ورفع الأهلي رصيد أهدافه في البطولة إلى 34 هدفا، ليحقق الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة بالبطولة، حيث تخطى رقم إنييمبا النيجيري الذي سجل 31 هدفا في البطولة عام 2003.

وبإمكان الأهلي أن يعزز الرقم القياسي في حال تسجيله أهدافا في المباراة النهائية، التي ستقام في مصر.

وكان الأهلي فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهدفين نظيفين ليصعد للمباراة النهائية فائزا بمجموع المباراتين 5 / 1.

وينتظر الأهلي في المباراة النهائية التي ستقام في السادس من تشرين ثان/نوفمبر المقبل، الفائز من الزمالك المصري والرجاء المغربي، علما بأن الزمالك فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت في المغرب بهدف نظيف.



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