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أخبار البلد

حدث ليلًا| 33.5 مليون مواطن ينطلقون فى انتخابات النواب للإدلاء بأصواتهم.. القلم الرصاص والإشارة على البطاقة تبطل صوتك الانتخابي

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:11 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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رامي المهدي

نشر موقع صدى البلد على مدار الساعات القليلة الماضية عدد من الاخبار الهامة من ابرزها :


خطوة مهمة.. أول تعليق من الإمارات على تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

رحبت الإمارات بإعلان السودان وإسرائيل التوصل لاتفاق حول تطبيع كامل للعلاقات بين البلدين.

  

إصابات كورونا عالميا تتجاوز 41.99 مليون حالة

تجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في دول العالم حاجز الـ41.99 مليون إصابة، وفقا لإحصاء أجرته وكالة "رويترز".

 

هاشتاج فاضل عالحلم خطوه يتصدر تويتر.. والجماهير: مبروك علينا موسيماني وجهازه

دشن عدد كبير من جمهور النادى الاهلى هاشتاج فاضل عالحلم خطوه بعد اقصاء فريق الوداد المغربى من نصف نهائى دورى ابطال افريقيا و الوصل الى النهائى .

 

فى 10 آلاف لجنة.. 33.5 مليون مواطن ينطلقون فى انتخابات النواب بعد قليل

ينطلق بعد قليل المارثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

 

أنا من المؤسسين.. يسرا: عمري ما تخيلت أن يصل مهرجان الجونة لهذا النجاح

قالت الفنانة يسرا  إن من أهم ما شجعها أن تكون ضمن مؤسسي مهرجان " الجونة " السينمائي كونها قطعة من مصر لايعرفها  الكثيرون فالجونة قطعة من أوروبا.

 

لبلبة: حياتي كلها مهرجانات وأحرص على اكتساب الخبرات منها.. فيديو

قالت الفنانة القديرة  لبلبة إنها  إعتادت المشاركة في كافة المهرجانات قائلة " حياتي كلها مهرجانات  على مدار 18 سنة وبنحو 18 دورة في مهرجان " كان "  كنت بروح أحضر افلام وبعد  كل سنة كنت بشوف 30 أو 40  فيلما.

 

 الأطباء: معاش استثنائي لأسر شهداء كورونا.. فيديو

قال هشام عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، إن الموجة الثانية من فيروس كورونا بدأت في لابعض دول أوروبا، معقبا: الأعداد بدأت ترتفع في مصر ولكن يجب أن نأخذ كافة الاحتياطات الخاصة بكورونا.


القلم الرصاص والإشارة على البطاقة.. 6 محظورات تجنبها لصحة صوتك الانتخابي

ينطلق اليوم السبت المارثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

 

الداخلية: استحداث خدمة إلكترونية جديدة لتيسير إجراءات تركيب الملصق الإلكترونى

أعلنت وزارة الداخلية استحداث خدمة إلكترونية جديدة من خلال بوابة مرور مصر لتيسير إجراءات تركيب الملصق الإلكترونى، وذلك عقب إعلان وزارة الداخلية عن مد الفترة حتى شهر نوفمبر 2020.

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