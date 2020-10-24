AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بدء توافد الناخبين على لجنة بين السرايات الابتدائية في أول أيام التصويت بانتخابات النواب

السبت 24/أكتوبر/2020 - 09:52 ص
ناخبين 2020
ناخبين 2020
Advertisements
محمد حليم قنديل
بدأ توافد عدد كبير من الناخبين على لجنة مدرسة بين السرايات الابتدائية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، حيث فتحت اللجنة أبوابها في الساعة التاسعة صباحا لاستقبال الناخبين. 

وشهدت اللجنة حالة من التنظيم من جانب الأمن الذي يسمح بدخول ناخبين اثنين إلى اللجنة على أن يدخل باقى الناخبين بشكل تدريجي، اتباعا للإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة.

وانطلق صباح السبت الماراثون الانتخابى فى أول أيام التصويت بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي يتنافس فيها 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

تفتح اللجان أبوابها على مدى يومين وهما السبت والاحد في التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساء وذلك وسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها  والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 

وتضمنت مهام اللجنة العامة: مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصلت عليها المرشحين بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.


ويتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا، وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.

ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توافد كبار السن والسيدات على لجان الجيزة قبل انطلاق التصويت في انتخابات النواب

لجنة مدرسة النور للمكفوفين بالدقي تفتح أبوابها للناخبين

تكثيف أمني.. قومية العجوزة تبدأ في استقبال الناخبين.. فيديو

فتح أبواب لجان مدرسة الشهيد عامر عبد المقصود بالدقي لبدء التصويت

بدء توافد الناخبين على لجنة مدرسة النور للمكفوفين بالدقي وسط إجراءات أمنية واحترازية

شاهد.. الداخلية توفر مقاعد وكراسي متحركة لكبار السن باللجان الانتخابية في مدرسة القومية بالعجوزة

ترشيحاتنا

رئيس دولة أوروبية أحدث ضحايا الإصابة بفيروس كورونا

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب

هاني شاكر: عمري ما كنت مغرور ولقب أمير الأحزان لا يزعجني

ناشط تركي يواجه تهمة الإرهاب بسبب تغريدة عن وزير الداخلية

الحرائق مستمرة وخطة للإخلاء.. السعودية تستعين بطائرات الإطفاء لإخماد النيران في عدة قرى.. فيديو

توافد الناخبين بالدقي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.. صور

AdvertisementS

توافد كبار السن والسيدات على لجان الجيزة قبل انطلاق التصويت في انتخابات النواب

السكة الحديد تعلن التأخيرات في حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

شاهد.. لحظة اعتداء راكب على امرأة بصقت في وجهه والسبب غريب

مش بالسن.. نجمات فوق الخمسين تألقن في افتتاح مهرجان الجونة

دعاء الغسل من الجنابة وحكم تأخير الاستحمام

حذرتكم منه.. مرتضى منصور: الأهلى تلقت شباكه بهدف فور نزول كهربا

تحدى الكورونا فى الجونة... هانى رمزى يشعل السوشيال ميديا بصورة له مع زوجته

موجز السوشيال ميديا.. أول رد فعل من محمد الشناوي بعد استبداله بـ علي لطفي.. وأحمد عيد عبد الملك يسخر من نادي الوداد المغربى

اليوم.. انطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب داخل 14 محافظة

نورهان منصور تشعل السوشيال ميديا بسبب إطلالتها فى مهرجان الجونة... شاهد

ماتوا من الجوع.. تحلل جثث مصري و6 آخرين داخل شاحنة في باراجواي.. صور

في ذكرى المولد النبوي.. تعرف على معجزة النبي محمد مع الشاة المسمومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي تطرح اسبريسو موديل 2021 suzuki s presso أرخص suv في مصر.. صور

فتح لجان الانتخابات البرلمانية أمام المواطنين بمدرسة صلاح الدين الابتدائية بالجيزة ..بالصور

أمطار غزيرة وبرق ورعد بشوارع مطروح في أول أيام انتخابات مجلس النواب.. شاهد