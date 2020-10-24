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برلمان

توافد المواطنين على مدرسة يوسف السباعي الثانوية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات النواب.. فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 02:21 م
توافد المواطنين على
توافد المواطنين على مدرسة يوسف السباعي
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يسرى غازى - مجدى سلامة
توافد المواطنون للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب بمدرسة يوسف السباعي الثانوية في ميت عقبة بالجيزة.


وتستقبل ثلاث لجان رقم ١٥٦ و١٥٧ و١٥٨ فى مدرسة يوسف السباعي الثانوية في ميت عقبة بالجيزة الناخبين الإدلاء بأصواتهم في العرس الانتخابي.


وانطلقت صباح اليوم انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس، الجمعة 23 أكتوبر.


وتستمر الانتخابات في الداخل اليوم، السبت، وغدا الأحد 24 و25 أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.


وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.


وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.


ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.

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