AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الحاجة نوال: عندي 84 سنة وجاية انتخب عشان اخدم الوطن ..فيديو

السبت 24/أكتوبر/2020 - 05:31 م
الحاجة نوال
الحاجة نوال
Advertisements
عبد العزيز جمال
حرصت الحاجة نوال، سيدة مسنة تجاوزت عامها الثمانين بــ ٤ سنوات على المشاركة في انتخابات مجلس النواب لمحافظة الجيزة.

وجاءت السيدة التي لم يغلبها العمر تستند على عصا برفقة حفيدها ونجلها،  الى مقر لجنتها الانتخابية بمدرسة أحمد شوقي الابتدائية بمحافظة الجيزة.

وأوضحت الحاجة نوال  لصدى البلد قائلة : "جيت انتخب عشان اخدم الوطن بصوتي".

ووجهت رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة :"ربنا يحميه وينصره ويخليه لمصر ولشعب مصر".

وانطلقت اليوم انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.

تستمر الانتخابات في الداخل اليوم السبت وغدا الأحد 23 و24 أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها  والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 

وتضمنت مهام اللجنة العامة: مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية، وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات وتصدر قرارها بشأنها، ويحرر أمين اللجنة العامة محضرا مستقلا للأصوات التي حصلت عليها المرشحين بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.
الحاجة نوال: عندي 84 سنة وجاية انتخب عشان اخدم الوطن ..فيديو
الحاجة نوال: عندي 84 سنة وجاية انتخب عشان اخدم الوطن ..فيديو
الحاجة نوال: عندي 84 سنة وجاية انتخب عشان اخدم الوطن ..فيديو

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقبال متوسط على لجنة أحمد شوقي بالجيزة ومنع الدخول بدون الكمامة

بدء توافد الناخبين على لجنة بين السرايات الابتدائية في أول أيام التصويت بانتخابات النواب

بعد مرور أكثر من ساعة.. توافد المواطنين للانتخاب بلجنة بين السرايات الابتدائية

عرس انتخابي.. إقبال كثيف من المواطنين على انتخابات مجلس النواب في الجيزة

لتأمين انتخابات النواب.. الجيزة تدفع بسيارات إسعاف في محيط لجان المنيب.. صور

توافد كبار السن للتصويت بلجنة بين السرايات الابتدائية

ترشيحاتنا

المصريون قد يفجرون سد النهضة| إثيوبيا تستدعي السفير الأمريكي في تصريح ترامب الجديد

التعليم تنفي وجود إصابات كورونا بالمدارس المصرية الحكومية الدولية

مفيش قوة هتمنعنا.. رد صادم من إثيوبيا على كلمة ترامب

شعراوي ومحافظ الجيزة يتفقدان سير العملية الانتخابية.. فيديو

وزير الداخلية يتابع إجراءات تأمين العملية الإنتخابية من داخل غرفة العمليات الرئيسية بقطاع الأمن

في عيد ميلاد صفاء السبع.. تعرف على سبب اعتزالها الفن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الذهبي اللامع.. يسرا تستعرض جمالها في مهرجان الجونة

بملابس كاجوال.. ريهام أيمن بإطلالة تبرز جمالها

جمبسوت كب.. كندة علوش تثير الجدل برفقة زوجها عمرو يوسف