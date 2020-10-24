الحاجة نوال: عندي 84 سنة وجاية انتخب عشان اخدم الوطن ..فيديو

حرصت الحاجة نوال، سيدة مسنة تجاوزت عامها الثمانين بــ ٤ سنوات على المشاركة في انتخابات مجلس النواب لمحافظة الجيزة.





وجاءت السيدة التي لم يغلبها العمر تستند على عصا برفقة حفيدها ونجلها، الى مقر لجنتها الانتخابية بمدرسة أحمد شوقي الابتدائية بمحافظة الجيزة.





وأوضحت الحاجة نوال لصدى البلد قائلة : "جيت انتخب عشان اخدم الوطن بصوتي".





ووجهت رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلة :"ربنا يحميه وينصره ويخليه لمصر ولشعب مصر".





وانطلقت اليوم انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، وذلك بعد انطلاقها في الخارج الأربعاء الماضي 21 أكتوبر، والتي استمرت على مدار 3 أيام انتهت أمس الجمعة 23 أكتوبر.





تستمر الانتخابات في الداخل اليوم السبت وغدا الأحد 23 و24 أكتوبر، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.





وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، مهام اللجان العامة التي شكلتها والخاص بندب رؤساء وأعضاء اللجان العامة وأمنائها وتحديد مقارها وأرقامها بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب



