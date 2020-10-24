غير تقليدية.. ميس حمدان تفاجئ جمهورها ببدلة حمراء في مهرجان الجونة

ظهرت الفنانة ميس حمدان فى اليوم التانى للمهرجان الجونة بدورته الرابعه عام ٢٠٢٠ .
وتالقت ميس حمدان
، بإطلالة غير تقليدية مرتدية بدلة حمراء ذات القماش القطيفة، وحملت حقيبة يد باللون الأسود.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميس حمدان في المكياج على الالوان الترابية الناعمة، ووضعت احمر للشفاه باللون الاحمر الجذاب.
ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة الذي سوف يقام اليوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفل جولته.
ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسینما والمتحمس لها.