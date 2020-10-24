AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

غير تقليدية.. ميس حمدان تفاجئ جمهورها ببدلة حمراء في مهرجان الجونة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 06:48 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
 ظهرت الفنانة ميس حمدان  فى اليوم التانى للمهرجان الجونة بدورته الرابعه عام ٢٠٢٠ .

وتالقت ميس حمدان، بإطلالة غير تقليدية مرتدية بدلة حمراء ذات القماش القطيفة، وحملت حقيبة يد باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ميس حمدان في المكياج على الالوان الترابية الناعمة، ووضعت احمر للشفاه باللون الاحمر الجذاب.

ويقام مهرجان الجونة السينمائي عن دورته الرابعة الذي سوف يقام اليوم 23 أكتوبر؛ الذى اختير الإعلامية هيلدا خليفة لتقديم حفل جولته.

ويعد مهرجان الجونة السینمائي واحدا من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط یهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسینما والمتحمس لها.
غير تقليدية.. ميس حمدان تفاجئ جمهورها ببدلة حمراء في مهرجان الجونة

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو جراف.. تفاصیل الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السینمائي

قبل انطلاقه.. 20 صورة لنجمات أثرن الجدل بفساتين جريئة فى مهرجان الجونة الماضى

قبل انطلاق مهرجان الجونة.. شاهد| فساتين رانيا يوسف عرضتها للانتقاد العام الماضي

بـ الأحمر المكشوف.. بوسي شلبي تستعد لأولى ايام مهرجان الجونة

بـ الذهبي المطرز.. ريهام أيمن تستعيد ذكريات مهرجان الجونة

بـ الأحمر الناري .. دنيا ماهر تتألق في أحدث ظهور بمهرجان الجونة

ترشيحاتنا

بعد إساءته للكويت .. إقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه

بـ 34 هدفا.. الأهلي يسجل رقما قياسيا جديدا في دوري الأبطال

جهود مكثفة للعثور على جثة نقاش سقط في الترعة بالشرقية

في عيد ميلاد صفاء السبع.. تعرف على سبب اعتزالها الفن

إثيوبيا تحذر ترامب: التحريض على حرب مع مصر غير مقبول

الإفتاء تعليقا على الإساءة للنبي: لن ينال الجهال من مقامه الكريم ونوره سيبقى منيرا ليوم الدين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بجمبسوت مكشوف.. منة شلبي بإطلالة غير متوقعة فى مهرجان الجونة

بعد ظهورها بأجرأ فستان بالجونة.. 10 صور لـ هدى الأتربى تبرز أنوثتها

غير تقليدية.. ميس حمدان تفاجئ جمهورها ببدلة حمراء في مهرجان الجونة