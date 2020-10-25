تتسبب في احتراق أجزاء منها.. أضرار التدخين داخل السيارة

التدخين مضر جدا بالصحة ويسبب الوفاة، وعند القيام بهذه العادة السيئة داخل السيارة ؛ تضر بها وتضر أيضا بالركاب وفي هذا السياق نعرض عليكم أضرار التدخين داخل السيارة .









يعتقد الكثير من المدخنين أنه بمجرد فتح النافذة فإن تأثير دخان السجائر سوف يتلاشى، لكنه بالتأكيد هذا اعتقاد خاطئ لأن دخان السجائر يتطاير ورماد السجائر يدخل السيارة بفعل الرياح ويبقى تأثيره و يتسبب الرماد أحيانًا في إحراق فرش السيارة .





و من الأضرار التي تحدث في السيارة ايضا هو ان رائحة السجائر الكريهة تتسلل إلى الفرش الداخلي، وتجعل رائحته سيئة للغاية وتزيد أضرار التدخين داخل السيارة في حال وجود أطفال، وذلك لضعف مناعتهم وصغر رئتهم مما يعرضهم لمشاكل صحية عديدة، لذا تمنع العديد من الدول التدخين داخل السيارة في حال وجود أطفال حيث تعتبر مخالفة كبيرة .





وأشارت دراسة أجرتها جامعة ليستر إلى أن تدخين 15 سيجارة لأكثر من ساعة في سيارة مغلقة يمكن أن يسبب فقدان الوعي، وهو ما يؤدي إلى حوادث السير.





وأجرت الدراسة حسابا لنسبة أول أكسيد الكربون الناتج عن 15 سيجارة، مقدرين الفترة التي يستغرقها الشخص في تدخين هذه الكمية وهي 75 دقيقة، حيث يرتفع أول أكسيد الكربون إلى 1000 جزء في المليون بالدقيقة وهي نسبة كافية لتجعل الشخص يسقط فاقد الوعي.





وقد توجه العديد من قائدي السيارات إلى استخدام السجائر الإلكترونية بدلًا من السجائر العادية معتقدين أنه لا توجد خطورة منها، وهو اعتقاد خاطئ أيضًا، حيث إن تدخين السجائر الإلكترونية ينتج عنه سحابة من الدخان تسبب أضرارًا غير معروفة حتى الآن، وكذلك يحدث ضررًا لا يختلف عن ضرر السجائر العادية في حال وجود أطفال.



