غدا .. وضع حجر الأساس لجامعة المنصورة الأهلية بحضور وزير التعليم العالى

يقوم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى و الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة غدا الأحد بوضع حجر الأساس لإنشاء جامعة المنصورة الأهلية وبحضور هيثم الشيخ نائبا عن محافظ الدقهلية .



فيما خصصت جامعة المنصورة مساحة (56) فدان لإنشاء جامعة المنصورة الأهلية بمدينة 15 مايو بجمصة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالًا، والطريق الدولي الساحلي جنوبًا.



كما تنقسم الجامعة إلى ثلاث قطاعات، أولًا: قطاع الكليات الطبية وهي (1) كلية الطب، (2) كلية طب الأسنان، (3) كلية الصيدلة، (4) كلية التمريض. ثانيًا: قطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية وهي (1) كلية الهندسة، (2) كلية تكنولوجيا العلوم الصحية. ثالثًا: كليات العلوم الإنسانية والإدارية وهي (1) كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، (2) كلية الآداب والعلوم الإنسانية.



الجدير بالذكر أن جامعة المنصورة الأهلية هي الجامعة الوحيدة التي حصلت على موافقة المجلس الأعلى للجامعات الاهلية والخاصة بالإنشاء.