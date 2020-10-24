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عميد معهد القلب السابق يوضح أضرار تناول الأطعمة المعلبة ويقدم بدائل

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:08 م
عميد معهد القلب السابق
عميد معهد القلب السابق يوضح خطورة تناول الأطعمة المعلبة ويقد
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أسماء عبد الحفيظ

كشف عميد معهد القلب السابق الدكتور جمال شعبان  عن خطورة تناول الأطعمة المعلبة، وقال انها ترفع نسبة الأملاح الضارة فى الأطعمة المخزنة بطريقة التعليب.

ونصح من خلال منشور له على صفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعدم تناول المعلبات نهائيا واستبدالها بالأطعمة الطازجة، كما أن الأطعمة الجاهزة، كالمجمدة أو التى تعد على شكل مسحوق يتم خلطها مع الماء أو الحليب أو السائل،

واشار إلى احتواء الأطعمة الجاهزة على نسبة مرتفعة جدا من الأملاح والدهون الضارة.

وأضاف إذا اضطر الأمر، من الأفضل اختيار الخضروات المجمدة فهى تحتوى على ملح بنسبة أقل من المعلبة، وذلك حفاظا على القلب من الإصابة بأمراض تصلب الشرايين
وارتفاع ضغط الدم أو الكولسترول.

وأكد انه من أفضل الأطعمة التى يجب أن يحرص الإنسان على تناولها
هى الحبوب الكاملة
والخضروات
والفواكه
والأطعمة شاملة الألياف بصورة طبيعية، حيث تقلل من مخاطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية،
السرطان خاصة سرطان القولون،
والسكر من النوع الثانى،
والسمنة والكولسترول،
والالتهابات مثل الأنفلونزا ونزلات البرد،
وحركة الأمعاء،
وضغط الدم بنسبة تتراوح من 24 %- 60 %،
هذا ما أكدته دراسة أمريكية حديثة بمعهد ميريلاند الوطنى للسرطان.

جمال شعبان عميد معهد القلب السابق جمال شعبان عميد معهد القلب السابق

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