بسبب إساءة ماكرون للإسلام.. احتجاجات أمام منزل السفير الفرنسي لدى إسرائيل

تجمع نحو 200 شخص مساء يوم السبت أمام مقر إقامة السفير الفرنسي في إسرائيل، للتنديد بالتصريحات التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الرسوم الكاريكاتورية عن النبي محمد.





وبحسب قناة "روسيا اليوم"، حمل المتظاهرون لافتات مكتوبة بالعربية، ورددوا شعارات تدافع عن النبي بعد انتهائهم من صلاة العشاء في مدينة يافا. واتهم المتظاهرون الرئيس الفرنسي بلعب دور اليمين المتطرف وإهانة الإسلام.





وكان ماكرون تعهد بتشديد حملته على ما وصفه بـ"الإسلام الراديكالي"، إثر مقتل أستاذ التاريخ صامويل باتي الذي نشر رسوما عن النبي محمد على يد متطرف.





وطالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، مواطنيه، بالإبلاغ عن أي محتوى غير قانوني يشجع على الكراهية، أو الدفاع عن الإرهاب عبر الإنترنت.





وقال ماكرون، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "إنهم يحتاجون فقط إلى بضع نقرات للدعوة إلى الكراهية، والدفاع عن الإرهاب، والتحريض على العنف، أنت فقط بحاجة إلى بضع نقرات للعمل، والإبلاغ، والإدانة، لذلك دعونا لا ندع ذلك يحدث!".





وأرفق التغريدة بـ"رابط"؛ يمكن من خلاله الإبلاغ عن الحالات المطلوبة.





ياتي ذلك بعد إعلان ماكرون عدم تخلي بلاده عن الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول، في حفل أقيم الأربعاء الماضي، لتكريم اسم مدرس التاريخ الفرنسي المقتول بسبب إساءته للرسول.





وقال إن فرنسا اتخذت وستستمر في اتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة ما وصفه بـ "الإسلام السياسي الأصولي".