AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب إساءة ماكرون للإسلام.. احتجاجات أمام منزل السفير الفرنسي لدى إسرائيل

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:14 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
Advertisements
أحمد محرم
تجمع نحو 200 شخص مساء يوم السبت أمام مقر إقامة السفير الفرنسي في إسرائيل، للتنديد بالتصريحات التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الرسوم الكاريكاتورية عن النبي محمد.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، حمل المتظاهرون لافتات مكتوبة بالعربية، ورددوا شعارات تدافع عن النبي بعد انتهائهم من صلاة العشاء في مدينة يافا. واتهم المتظاهرون الرئيس الفرنسي بلعب دور اليمين المتطرف وإهانة الإسلام.

وكان ماكرون تعهد بتشديد حملته على ما وصفه بـ"الإسلام الراديكالي"، إثر مقتل أستاذ التاريخ صامويل باتي الذي نشر رسوما عن النبي محمد على يد متطرف.

وطالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، مواطنيه، بالإبلاغ عن أي محتوى غير قانوني يشجع على الكراهية، أو الدفاع عن الإرهاب عبر الإنترنت.

وقال ماكرون، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "إنهم يحتاجون فقط إلى بضع نقرات للدعوة إلى الكراهية، والدفاع عن الإرهاب، والتحريض على العنف، أنت فقط بحاجة إلى بضع نقرات للعمل، والإبلاغ، والإدانة، لذلك دعونا لا ندع ذلك يحدث!".

وأرفق التغريدة بـ"رابط"؛ يمكن من خلاله الإبلاغ عن الحالات المطلوبة.

ياتي ذلك بعد إعلان ماكرون عدم تخلي بلاده عن الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للرسول، في حفل أقيم الأربعاء الماضي، لتكريم اسم مدرس التاريخ الفرنسي المقتول بسبب إساءته للرسول.

وقال إن فرنسا اتخذت وستستمر في اتخاذ إجراءات صارمة لمحاربة ما وصفه بـ "الإسلام السياسي الأصولي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد استخدامها للإساءة للرسول.. ماكرون: لن نتخلى عن الرسوم الكاريكاتورية

اتهام قاصرين ساعدا في قتل المدرس الفرنسي بتهمة التآمر

بعد تصريحات ماكرون.. بيان رسمي من الكويت بشأن الرسوم المسيئة للرسول

ماكرون يدعو للإبلاغ عن أي محتوى يشجع على الإرهاب

ترشيحاتنا

بجمبسوت مكشوف.. منة شلبي بإطلالة غير متوقعة فى مهرجان الجونة

يفتك بأجهزة الجسم.. فيروس كورونا يضرب الجهاز العصبي

لم تشهد أي معوقات| وزير التنمية المحلية يشيد بسير العملية الانتخابية بالجيزة

بشرى سارة.. وزير التموين: قرارات جديدة بشأن المواليد بعد كورونا

ما اسم النبي محمد كاملا وأشهر أسمائه؟ معلومات لا يعرفها الكثير

مطواة وقصة حب ومنطقة مهجورة.. تفاصيل اغتصاب موظفة على يد 4 ذئاب بشرية بالخانكة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الحل في نقاط الخبز.. وزير التموين يطلب تصويت المواطنين على قرار يخص المواليد

بشرى سارة.. وزير التموين: قرارات جديدة بشأن المواليد بعد كورونا

طريقة عمل حلويات تارت المانجو.. خطوة بخطوة