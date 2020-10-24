محافظ السويس يفتتح حديقة الفرنساوي العريقة بعد أعمال التطوير والتجميل

افتتح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، حديقة الفرنساوي بمنطقة بورتوفيق بعد أعمال التطوير والتجميل التي تمت بالحديقة .





جاء الافتتاح في إطار احتفالات السويس بالعيد القومي الـ 47 لانتصارات 24 أكتوبر 1973 ووسط حضور كبير من أهالي السويس.





رافق المحافظ في الافتتاح، الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد وطلعت ابو الفتوح رئيس أشغال بورتوفيق واحمد شاكر رئيس الإدارة الهندسية بأشغال بورتوفيق بالسويس والقيادات التنفيذية ومديري المديريات ورجال الدين الاسلامي والمسيحي ورؤساء الاحياء وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات التنفيذية.