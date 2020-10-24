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محافظات

محافظ السويس يفتتح حديقة الفرنساوي العريقة بعد أعمال التطوير والتجميل

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
افتتح اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، حديقة الفرنساوي بمنطقة بورتوفيق بعد أعمال التطوير والتجميل التي تمت بالحديقة .

جاء الافتتاح في إطار احتفالات السويس بالعيد القومي الـ 47 لانتصارات 24 أكتوبر 1973 ووسط حضور كبير من أهالي السويس.

رافق المحافظ في الافتتاح، الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد ايهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد وطلعت ابو الفتوح رئيس أشغال بورتوفيق واحمد شاكر رئيس الإدارة الهندسية بأشغال بورتوفيق بالسويس والقيادات التنفيذية ومديري المديريات ورجال الدين الاسلامي والمسيحي ورؤساء الاحياء وشباب البرنامج الرئاسي لتأهيل القيادات التنفيذية.

وقدم المحافظ الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس علي المشاركة والمساهمة في تطوير وتجميل كورنيش السويس والممشي الجديد واعادة تطوير وتجميل حديقة الفرنساوي العريقة ببوتوفيق، مطالبا المواطنين التمتع بالمناطق والحدائق والمسطحات الخضراء التي يتم تنفيذها علي ارض السويس والحفاظ عليها.

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