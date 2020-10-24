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برلمان

بعد انتهاء اليوم الأول.. انطلاق آخر أيام انتخابات المرحلة الأولى غدا

السبت 24/أكتوبر/2020 - 11:36 م
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
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أحمد أيمن

تنطلق غدا انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، لليوم الثاني على التوالي، وبدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل اليوم السبت.

ويعد غدا الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها اليوم من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة  (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.

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