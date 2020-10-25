يهدد صحتك.. جمال شعبان يحذر من تناول الأطعمة المعلبة

خطورة تناول الأطعمة المعلبة التي يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها من الأسواق نظرًا لسرعة وسهولة تحضيرها عن غيرها من الأطعمة غير المعلبة. كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عن





وأضاف جمال شعبان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أبرز أضرار تناول الأطعمة المعلبة وهما ...





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ترتفع نسبة الأملاح الضارة فى الأطعمة المخزنة بطريقة التعليب، لذا ينصح بعدم تناول المعلبات نهائيا واستبدالها بالأطعمة الطازجة.

كما أن الأطعمة الجاهزة، كالمجمدة أو التى تعد على شكل مسحوق يتم خلطها مع الماء أو الحليب أو السائل، تحتوى على نسبة مرتفعة جدا من الأملاح والدهون الضارة.





وإذا اضطر الأمر، من الأفضل اختيار الخضروات المجمدة فهى تحتوى على ملح بنسبة أقل من المعلبة، وذلك حفاظا على القلب من الإصابة بأمراض تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم أو الكولسترول.



