يهدد صحتك.. جمال شعبان يحذر من تناول الأطعمة المعلبة

كشف الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، عن خطورة تناول الأطعمة المعلبة التي يحرص الكثير من الأشخاص على شرائها من الأسواق نظرًا لسرعة وسهولة تحضيرها عن غيرها من الأطعمة غير المعلبة.
وأضاف جمال شعبان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أبرز أضرار تناول الأطعمة المعلبة وهما ...
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ترتفع نسبة الأملاح الضارة فى الأطعمة المخزنة بطريقة التعليب، لذا ينصح بعدم تناول المعلبات نهائيا واستبدالها بالأطعمة الطازجة.
كما أن الأطعمة الجاهزة، كالمجمدة أو التى تعد على شكل مسحوق يتم خلطها مع الماء أو الحليب أو السائل، تحتوى على نسبة مرتفعة جدا من الأملاح والدهون الضارة.
وإذا اضطر الأمر، من الأفضل اختيار الخضروات المجمدة فهى تحتوى على ملح بنسبة أقل من المعلبة، وذلك حفاظا على القلب من الإصابة بأمراض تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم أو الكولسترول.
وأشار عميد معهد القلب السابق إلي أفضل الأطعمة التى يجب أن يحرص الإنسان على تناولها هى الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه والأطعمة شاملة الألياف بصورة طبيعية، حيث تقلل من مخاطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية، السرطان خاصة سرطان القولون، والسكر من النوع الثانى، والسمنة والكوليسترول، والالتهابات مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، وحركة الأمعاء، وضغط الدم بنسبة تتراوح من 24 %- 60 %، هذا ما أكدته دراسة أمريكية حديثة بمعهد ميريلاند الوطنى للسرطان.