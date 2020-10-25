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محافظات

لرفع الإشغالات.. محافظ القليوبية يقود حملة نظافة أسفل الطريق الدائري

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:44 ص
محافظ القليوبيه يقود
محافظ القليوبيه يقود حملة لرفع الإشغالات أسفل الطريق الدائري
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إبراهيم الهوارى
قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة لتطهير وإزالة الإشغالات على الطريق الدائري بمدينة قليوب وحي شرق شبرا الخيمة، حيث تمت إزالة جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة أسفل الطريق الدائري بمسطرد، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام ورفع كفاءة الطريق الدائري. 


وأكد المحافظ، أن ذلك يأتي أيضًا ضمن خطة المحافظة  لاستعادة المظهر الحضاري و الانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

كما تفقد المحافظ تطوير طريق شركات البترول حيث شاهد أعمال تركيب السور الحديدي على كورنيش ترعة الإسماعيلية بالقطاع الأول بمدينة الخصوص، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من القطاع بالكامل واستكمال أعمال الرصف بالاتجاهين، كما وجه المحافظ أيضا برفع جميع التراكمات على جانبي الطريق وكذا تسوية الطريق.

واستكمل  المحافظ الجولة بمتابعة رفع الإشغالات بنفق المؤسسة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تأكد من  تطهير النفق وإخلاء الباعة الجائلين ومصادرة جميع الإشغالات والعربات التي يفترشون عليها المنتجات، ويتسبب في إغلاق النفق وعرقلة مرور المواطنين.

كما توجه الهجان لمتابعة أعمال الحفر لعمل بالوعات صرف الأمطار على الطريق الزراعي بحي غرب شبرا  ابتداء من كوبري مشاة ميت نما حتى المؤسسة بتكلفة مليون و300 ألف جنيه تحت إشراف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة  واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة ومجدي نجاح رئيس مدينة قليوب.
لرفع الإشغالات.. محافظ القليوبية يقود حملة نظافة أسفل الطريق الدائري
لرفع الإشغالات.. محافظ القليوبية يقود حملة نظافة أسفل الطريق الدائري
لرفع الإشغالات.. محافظ القليوبية يقود حملة نظافة أسفل الطريق الدائري

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