تأجيل طعن المتهمين بمحاولة اغتيال محافظ البنك المركزي السابق لـ27 ديسمبر المقبل

قررت محكمة النقض، تأجيل طعن المتهمين في قضية مقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز وسرقة سيارته، على إحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم، لجلسة 27 ديسمبر المقبل؛ للمرافعة وإحضار المتهمين من محبسهم.





كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بمنطقة السيدة زينب، قضت في 2017، بإعدام 9 متهمين بينهم 7 حضوريا بالإعدام شنقًا بعد إدانتهم في الواقعة التي تعود لشهر فبراير 2013.





كما تضمن حكم الجنايات آنذاك الحبس عامين للمتهمين أحمد بدر عبدالرحمن، ورضا جودة محمود، فيما برأت اثنين آخرين من القضية هما عمرو محمد يعقوب، وأسامة محمد ابراهيم.





والحاصلون على حكم الإعدام هم: رجب فؤاد عوض، ورفعت طلعت علي زيدان، وحسين عِوَض حسين، وياسر عبدالمنعم عبدالدايم (هارب)، وأحمد سعيد أبو النجا، وحسين سعيد محمد، ورجب فهمي رجب، وأحمد مصطفى محمد (هارب)، وهاني فؤاد عِوَض.





كانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وأحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.





وذكرت التحقيقات في القضية رقم 7091 لسنة 2013، أن المتهمين من الأول للثامن، قتلوا عمدا مع سبق الإصرار، المجني عليه رأفت السيد نبيل، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم لإزهاق روح من يعترض سبيل جريمتهم.



