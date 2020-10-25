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حوادث

الداخلية تواصل جهودها لتأمين ماراثون انتخابات النواب .. فيديو

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 04:08 م
تامين الانتخابات
تامين الانتخابات
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مصطفى الرماح
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها الأمنية اللازمة لتأمين انتخابات (مجلس النواب) بمختلف مديريات الأمن

 اعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين الناخبين أثناء إدلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الإنتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية.

وتمتد خطة التأمين لحماية المنشآت المهمة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع، للتعامل الفورى مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام .
 
وقام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكافة المحافظات بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها للإضطلاع بالمهام الموكلة إليها بمنتهى الدقة والإنضباط، والتشديد على أهمية الإلتزام بحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنسانى خاصةً مع كبار السن، وذوى الإحتياجات الخاصة.
 
وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود وإستنفار كافة الطاقات للحفاظ  على أمن المواطنين ،وثقتها فى وعى المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة لتوفير مناخ آمن لسير العملية الإنتخابية، وتهيب بالجميع الإلتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل المحافظات.

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