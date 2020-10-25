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رياضة

الشباب والرياضة تشارك بمعرض للحرف اليدوية والتراثية باحتفالية يوم مصر في أكاديمية ناصر العسكرية

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 05:57 م
حرف يدوية وتراثية
حرف يدوية وتراثية باحتفالية يوم مصر بأكاديمية ناصر
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ريهام بكير
افتتح اللواء طارق انور هلال مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء إسماعيل الفار رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة ونانيس الناقورى مدير عام المشروعات بالوزارة فعاليات الاحتفال بيوم مصر، الذي نظمته الاكاديمية، صباح اليوم الاحد بمقر الأكاديمية وبحضور لواء تامر شوشة مدير كلية الدفاع الوطني، لواء خالد صلاح صادق مدير كلية الحرب العليا، لواء محمد عبد المنعم مدير مركز الدراسات الإستراتيجية.

وجاءت مشاركة الوزارة من خلال معرض لعدد من الحرف اليدوية والتراثية، بمشاركة نماذج من الشباب العاملين في تلك الحرف، وشملت 10 حرف منها المنتجات البدوية والنوبية، النحاس، الخوص، الجلود، اباجورات الملح، اعمال الصدف، البراويز والاعمال الخشبية.  

ويأتي ذلك في ضوء حرص الوزارة علي تشجيع ودعم ورعاية الفنون التراثية والصناعات الحرفية، وتنفيذ معارض مجانية متنوعة لعرض اعمال الشباب العاملين في مجال المنتجات اليدوية والتراثية، ومساعدتهم علي التسويق لمنتجاتهم.
الشباب والرياضة تشارك بمعرض للحرف اليدوية والتراثية باحتفالية يوم مصر في أكاديمية ناصر العسكرية
الشباب والرياضة تشارك بمعرض للحرف اليدوية والتراثية باحتفالية يوم مصر في أكاديمية ناصر العسكرية
الشباب والرياضة تشارك بمعرض للحرف اليدوية والتراثية باحتفالية يوم مصر في أكاديمية ناصر العسكرية
الشباب والرياضة تشارك بمعرض للحرف اليدوية والتراثية باحتفالية يوم مصر في أكاديمية ناصر العسكرية
الشباب والرياضة تشارك بمعرض للحرف اليدوية والتراثية باحتفالية يوم مصر في أكاديمية ناصر العسكرية
الشباب والرياضة تشارك بمعرض للحرف اليدوية والتراثية باحتفالية يوم مصر في أكاديمية ناصر العسكرية

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