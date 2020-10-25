إقبال ملحوظ.. حازم منير: شهدنا طوابير أمام اللجان في ثاني أيام انتخابات النواب

قال الكاتب الصحفي حازم منير المتخصص في نظم الانتخابات والشؤون البرلمانية، إن عملية الاقتراع في اللجان الانتخابية لا تستغرق دقائق نظرا لسهولة الإجراءات التي تم اتباعها داخل المقار الانتخابية.





وأضاف حازم منير في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في تغطية خاصة لقناة " صدى البلد" لـ انتخابات مجلس النواب 2020، :" شهدنا طوابير أمام اللجان في اليوم الثاني في انتخابات مجلس النواب من المرحلة الأولى ".





وتابع حازم منير :" الشعب المصري يحب نزول الانتخابات في الساعات الأخيرة قبل نهاية اليوم الثاني من الانتخابات ".





وأكمل حازم منير:" أبواب اللجان الانتخابية تغلق أبوابها في تمام التاسعة مساء ومد مهلة التصويت يأتي بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ".





ولفت حازم منير :" كل الدوائر الانتخابية في الـ 14 محافظة بها إقبال ملحوظ من الناخبين قبل انتهاء مدة التصويت وهناك حالة من التنافس في كل الدوائر الانتخابية ".





وقد انطلقت، اليوم الأحد، انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، لليوم الثاني على التوالي، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.





ويعد اليوم، الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.





وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية "شمال ووسط وجنوب الصعيد" ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة "قطاع غرب الدلتا" ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا.





وذلك أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر في الداخل.





ويشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد على 5% من الأعضاء.