أشعر بالغثيان حين أتصور فوزه| هيلاري كلينتون: معظم الجمهوريين يتمنون هزيمة ترامب

قالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون أن معظم أعضاء وأنصار الحزب الجمهوري يتمنون رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهزومًا في الانتخابات، ولكنهم لا يجرؤون على التصريح بذلك.





وفي لقاء مع صحيفة "نيويورك تايمز"، هاجمت كلينتون الجمهوريين واصفة إياهم بالجبناء وعديمي الشخصية والمنسحقين أمام ترامب.





وأكدت كلينتون أن "معظم الجمهوريين يريدون طي صفحة ترامب، ورؤيته مهزومًا مثلنا تمامًا لكنهم لا يجهرون بذلك علنًا".





وعندما سُئلت عما إذا كانت تعتقد أن رئيس للولايات المتحدة كان بإمكانه إدارة أزمة فيروس كورونا بكفاءة، اجابت كلينتون "بلا شك، خاصة لو كنت أنا الرئيسة. لقد ولدت لذلك".





وأضافت كلينتون "لا يمكنني تحمل فكرة فوز ترامب. إنني أشعر بالغثيان عندما أتصور أننا سنمر بأربع سنوات اخرى من هذا العبث والتدمير لمؤسساتنا وقيمنا والحط من شأن قيادتنا".





من جانبه، انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منافسه الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية، جو بايدن، حيث وصفه بأنه "سياسي منهك ومتعب"، عندما بدأ سلسلة من التجمعات الانتخابية في ولايات جديدة أمس السبت.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، سخر ترامب من بايدن، لعقده مسيرات بالسيارات، بدلًا من التجمعات الانتخابية الحاشدة خلال جائحة فيروس كورونا.





وقال ترامب: "الناس في السيارات - لا أفهم ذلك"، مضيفا: "لم أر قط سيارات قليلة جدًا مثل ذلك.. لم تكن السيارات حتى في تباعد.. كانوا قريبين جدًا من بعضهم البعض".





وكانت حملة بايدن عقدت عن قصد تجمعات أصغر، لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث ظهر العديد من مؤيدي نائب الرئيس السابق في سياراتهم بولاية بنسلفانيا أمس السبت.





وقال بايدن في التجمع: "أتمنى أن أذهب من سيارة إلى سيارة لألتقي بكم جميعًا.. لا أحب فكرة المسافات، لكنها ضرورية"، مضيفا: "لا نريد أن نصبح ناشرين للعدوى بشكل فائق".