تعرضوا لإصابات بالغة| سمكة قرش تهاجم 3 أشخاص فى محمية رأس محمد

تعرض ثلاثة اشخاص لهجوم سمكة قرش بمحمية راس محمد بشرم الشيخ مما نتج عنه إصابات بالغة لهم.





تلقت غرفة عمليات وزارة البيئة بلاغا بهجوم سمكة قرش علي ثلاثة اشخاص بمحمية راس محمد









واعلنت وزارة البيئة في بيان رسمي لها نشر علي صفحة وزارة البيئة انه ورد للوزارة بلاغ يفيد بتعرض ثلاثة أفراد إلى هجوم من سمكة قرش بمنطقة رأس محمد بجنوب سيناء مما أدى إلى إحداث بعض الإصابات بهم ، وقد تطلب ذلك نقلهم إلى المستشفى لإتخاذ الإسعافات اللازمة لهم ، والإجراءات المناسبة فى هذا الصدد.





وتقوم وزارة البيئة حاليا بإجراء كافة التحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث وفقا للبروتوكولات العالمية فى هذا الشأن لتحديد الأسباب التى قد تكون تسببت في هذا الحادث.





وتتابع وزارة البيئة الموقف عن كثب وسوف تقوم بإعداد بيان تفصيلي فور الانتهاء من التحقيقات لتحديد نوع تلك السمكة وحجمها وأسباب الحادث بشكل تفصيلى.





وتم نقل المصابين لمستشفي شرم الشيخ الدولي لتلقي العلاج





وكانت آخر مرة تعرضت فيه سواحل شرم الشيخ لهجوم اسماك القرش كان في عام ٢٠١٠ وتم إعداد بحث لمعرفة اسباب تغير سلوك اسماك القرش عن طريق خبراء دوليين







