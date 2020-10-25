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توك شو

مشادة على الهواء بين وائل الإبراشي ومظهر شاهين بسبب تعدد الزوجات

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 11:36 م
مظهر شاهين
مظهر شاهين
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الجدل الدائر حول أغنية الفنان حمادة هلال "الشرع محللى أربعة"، يقول بوجود إشكالية واحدة وهى الربط بين كلمة "الشرع والشخلعة"، ولكن التعدد في حد ذاته هو أمر مباح شرعًا، وتابع "بالمناسبة الكلام ده بيتقال كل يوم في المقاهى والبيوت والشغل وفى كل حتة على سبيل الهزار".

وأضاف "شاهين" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: "أنا لا أشجع على تعدد الزوجات إلا إذا توفرت أسبابه أو توفر ما يستدعيه وبشروط أن يكون فيه عدل وعدم إهانة للمرأة بأى شكل من الأشكال".

وحدثت مشادة كلامية بين "الإبراشى"، و"شاهين"، عندما تدخل مقدم البرنامج قائلًا: "لكن لما أقول هذا الكلام في الفن يصبح دور الفن سلبيًا والشرع لم يجعل تعدد الأزواج في المطلق"، فرد عليه عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قائلًا: "أنتم عاوزين نطلع نقول للناس أن الشرع مش محلل أربعة..لا الشرع محلل أربعة رغم أنف أي حد لكن إذا توافرت الشروط والأسباب".

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