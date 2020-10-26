أم تنتصر على التنمر على وجه ابنتها بموقع إنستجرام.. صور

طفلة صغيرة ولدت بورم دائم في خدها الأيسر، مما أزعجها وجعلها تتعرض للتنمر وسخرية الأطفال على مدار عدة سنوات، حتى قررت الأم تحويلها إلى نجمة بموقع الصور إنستجرام.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كشفت والدة الطفلة الصغيرة أنها ولدت بورم وعائي دموي كبير على وجهها جعلها منزعجة منه طوال الوقت لدرجة أنها رفضت منذ عدة سنوات النظر في المرآة.





و تقول روز فاسكونسيلوس إستيفيز، 36 عامًا، وزوجها ليونان، 38 عامًا، من ريو دي جانيرو بالبرازيل، إن ابنتهما فيتوريا، البالغة من العمر ستة أعوام، ابتعدت عن النظر إلى وجهها بعد أن أدركت أنها تبدو مختلفة عن أختها أليس، البالغة من العمر أربع سنوات، وبقية عائلتها.