أم تنتصر على التنمر على وجه ابنتها بموقع إنستجرام.. صور

طفلة صغيرة ولدت بورم دائم في خدها الأيسر، مما أزعجها وجعلها تتعرض للتنمر وسخرية الأطفال على مدار عدة سنوات، حتى قررت الأم تحويلها إلى نجمة بموقع الصور إنستجرام.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كشفت والدة الطفلة الصغيرة أنها ولدت بورم وعائي دموي كبير على وجهها جعلها منزعجة منه طوال الوقت لدرجة أنها رفضت منذ عدة سنوات النظر في المرآة.
وتقول روز فاسكونسيلوس إستيفيز، 36 عامًا، وزوجها ليونان، 38 عامًا، من ريو دي جانيرو بالبرازيل، إن ابنتهما فيتوريا، البالغة من العمر ستة أعوام، ابتعدت عن النظر إلى وجهها بعد أن أدركت أنها تبدو مختلفة عن أختها أليس، البالغة من العمر أربع سنوات، وبقية عائلتها.
وتقول أخصائية العلاج الطبيعي روز إنه على الرغم من أن الوحمة لم تعيق أبدًا فيتوريا جسديًا في حياتها اليومية، إلا أن الام كانت ترغب في إيجاد طريقة لتعزيز ثقة الفتاة الصغيرة بنفسها.
والورم الوعائي الدموي عبارة عن مجموعة من الأوعية الدموية الصغيرة التي تتجمع لتشكيل كتلة تشبه الورم تحت الجلد، غالبًا ما يشار إليها باسم "علامات الفراولة"، بسبب السطح الأحمر المرتفع، ولا يعاني أصحابها منها بنسبة 80% ولكن بعضهم يحتاج للعلاج لمنعها من النمو.
وفي إحدى المرات لاحظت الأم أن ابنتها تحب التصوير ولها اهتمام متزايد للتصوير الفوتوغرافي، مما دفعها لإعداد جلسات تصوير ممتعة لإعادة ثقة فيتوريا في نفسها من جديد.
واستمتعت روز بارتداء الملابس العصرية وتصفيف شعرها ووضع الماكياج، وبدأت مشاكل لتنمر لدى فيتوريا تتلاشى، وفي نوفمبر 2019 ، اتخذت روز قرارًا بالبدء في نشر هذه الصور على موقع إنستجرام لتعزيز ثقة ابنتها بشكل أكبر.
وعلق الغرباء من جميع أنحاء العالم على مدى روعة مظهر الطفلة البالغة من العمر ست سنوات وأنها أصبحت مصدر إلهام للآخرين الذين يعانون من مشكلات احترام الذات، وتقول روز إن التعليقات الأكثر إيجابية كانت من البالغين الذين يعانون أيضًا من ورم وعائي.