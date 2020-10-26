ابن بلد.. أحمد موسى: أبو العينين لم ينتقد أي مرشح وحملته نزيهة

أبو العينين لا يتأخر عن أي حد وعليه مسؤولية كبيرة بحجم حب الناس له". قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين أبن بلد وتجده في الأوقات الصعبة، مضيفا:"يتأخر





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أبو العينين لم يتلفظ إطلاقا ضد اي مرشح وحملته كانت نزيهة ونظيفة ولم يذكر أحد بأي شيء طوال حملته الانتخابية".





وتابع الإعلامي أحمد موسى: "شعار حملة ابو العينين كان معا من أجل مصر ولم يسيء إلى أحد على الإطلاق ولم يخرج من تلك الحملة اي شيء يسيء لأحد ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "دور النائب محمد أبو العينين في غاية الاهمية داخل مصر وخارجها خاصة في الدفاع عن الدولة المصرية وثورة 30 يونيو في المحافل الدولية".





وانتهت عملية الاقتراع منذ قليل، في انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل، حيث بدأت أولى أيام المرحلة الأولى بالداخل، أمس السبت.





ويعد اليوم، الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى بالداخل، حيث فتحت اللجان الانتخابية أبوابها من الساعة التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين مع تطبيق الاجراءات الاحترازية في كل لجنة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





يتنافس في هذه المرحلة 1879 مرشحا فى 143 دائرة انتخابية داخل 14 محافظة بالنظام الفردي وهي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.