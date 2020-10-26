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فن

الجيش الفهمواي.. كريم فهمى يوجه رسالة إلى متابعيه.. شاهد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 01:23 ص
صدى البلد
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سيد احمد
وجه الفنان كريم فهمى رسالة إلى متابعيه ونشر صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق كريم فهمى على الصورة قائلا: "الجيش الفهمواي احلي و اهم ناس عندي ربنا يخليكوا ليا و تفضلوا ضهري وسندي علطول، بحبكوا بجد". 

وتفاعل معة عدد كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات كالاتى:

انت تستاهل بجد كل خير ربنا يوفقك ياحبيبي  
- لله يزيدك محبه اكثر
يبختهم بيك 


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وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى ،محمد ثروت، أحمد فتحي.


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