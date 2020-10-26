سعر مفاجئ لـ فستان رانيا يوسف في ثالث أيام مهرجان الجونة|شاهد





تألقت رانيا يوسف في الصور بإطلالة أنيقة من اختيار الإستايلست ياسمين علي، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا اكمام مكشوفة و اتسم التصميم بالخطوط الطولية التي جمعت بين اللون الأسود و البينك والأصفر مما كشف عن رشاقتها.





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حمل فستان رانيا يوسف في ثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي توقيع المصمم Philipp Plein، فيما بلغ سعر الفستان1998 يورو بينما وصل بعد الخصم إلي 1399 يورو أي ما يقرب من 25 ألف جنيه.





وتزينت ببعض المجوهرات الألماسية، فيما أرتدت حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود مما منحها إطلالة متكاملة.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف على تسريحة شعر من أنامل المصفف هيثم دهب، ووضع لها خبير التجميل أحمد الخواجة ماكياج جذابا متناسقا مع لون بشرتها.





