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مرأة

بفستان قصير .. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في الجونة

الأحد 25/أكتوبر/2020 - 01:03 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وتألقت رانيا يوسف في الصور بإطلالة جذابة كعادتها، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام مشكوفة باللون الأسود واتسم التصميم بأنه متناسق مع قوامها، كما حمل فستان رانيا يوسف توقيع Aniye By.

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وانتعلت حذاء انيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التي جملت توقيع Bijoux Jewelry مما منحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رانيا يوسف على تسريحة شعر من أنامل المصفف هيثم دهب، فيما وضع لها خبير التجميل أحمد الخواجة مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة .

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