بفستان قصير .. رانيا يوسف تستعرض أناقتها في الجونة





وتألقت رانيا يوسف في الصور بإطلالة جذابة كعادتها، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة وذا أكمام مشكوفة باللون الأسود واتسم التصميم بأنه متناسق مع قوامها، كما حمل فستان رانيا يوسف توقيع Aniye By.





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وانتعلت حذاء انيق ذا كعب عالي باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التي جملت توقيع Bijoux Jewelry مما منحها إطلالة متكاملة.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رانيا يوسف على تسريحة شعر من أنامل المصفف هيثم دهب، فيما وضع لها خبير التجميل أحمد الخواجة مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة .



