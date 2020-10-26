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محافظات

غدا .. قطع المياه عن قليوب بالكامل 10 ساعات لأعمال الصيانة

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 10:23 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غدا الثلاثاء حتى الساعة الثامنة مساء نفس اليوم.
وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أن الانقطاع نظرا لأعمال اصلاح العطل المفاجئ بخط الطرد لمحطة كوم أشفين قطر ١٢٠٠ مم، كما أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
وأعلنت الشركة، توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.
من جانبه اعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية أنه فى إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار قامت الشركة بتنفيذ أعمال غرف صرف الأمطار في نطاق محافظة القليوبية بقيمة تقديرية بحوالي 27 مليون جنيها.
وأوضح مجاهد أنه من المخطط تنفيذ عدد 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية فمن المقرر تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق مصر اسكندرية الزراعي ونفق أسفل الطريق الدائري ومطالع ومنازل الكباري بمدن المحافظة، والتي كانت تحدث تأثيرا كبيرا على حركة المواطنين أثناء فترت سقوط الأمطار.
وأكد رئيس شركة مياه القليوبية أنه تم الانتهاء من إجراءات الطرح والترسية وجارى تنفيذ الأعمال ومن المقرر الانتهاء في مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ البدء فالتنفيذ.
وأشار المهندس مصطفى مجاهد إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قامت برفع درجات الاستعدادات وإعلان الطوارئ بكافة فروع وقطاعات الشركة والتشديد على جاهزية المعدات للتعامل مع مياه الأمطار والتقلبات الجوية خلال فصل الشتاء.
وذكر أنه تم إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار وتم تنفيذ خطة تطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي قبل بداية فصل الشتاء، كما أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مناورات التعامل مع مياه الأمطار بعددًا من أنفاق المحافظة والميادين الرئيسية وسرعة التعامل مع المياه الناتجة من سقوط الأمطار.

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