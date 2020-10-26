شعراوي: إنشاء البوابة الجيومكانية لوزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع منجستاب هايلي الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة ، وآلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية بالبرنامج وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة .





واستهل اللواء محمود شعراوى اللقاء بتقديم التهنئة إلى منجستاب هايلى لفوز برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بجائزة نوبل للسلام لعام 2020 تقديرًا لجهود البرنامج وكافة العاملين بمكاتبه حول العالم في مكافحة الجوع ، ومساهماته في تحسين الظروف المواتية للسلام في المناطق المتأثرة بالنزاعات .





وأعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره للدعم الذى يقدمه برنامج الأغذية العالمى للعديد من المحافظات ، مشيدًا بالمساندة الهامة التى قدمها البرنامج عبر صرف منحة مالية قدرها 500 جنيه لحوالى سبعة آلاف شخص من الأسر الأكثر احتياجًا بقري محافظات قنا وسوهاج وأسيوط للتخفيف عليها من الآثار المترتبة من تداعيات الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا .





وشهد اللقاء بحث آخر مستجدات المشروعات والبرامج التى يجرى فيها التعاون بين الجانبين، وعلى رأسها مشروع إتفاق التعاون الإطارى والذى سيجرى توقيعه بين الوزارة والبرنامج فى إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين جمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي .





وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تتعاون مع البرنامج فى مشروع إنشاء البوابة الجيومكانية لوزارة التنمية المحلية ، والذى يهدف إلى بناء وحدة متطورة للبيانات والمعلومات الجيومكانية لدعم اتخاذ القرار بالوزارة عبر تجميع وتدقيق واتاحة خرائط للبنية الأساسية والتحتية والمرافق والنقاط الحيوية الثابتة أو المتغيرات المكانية لدعم جهود الوزارة فى كافة مجالات التنمية بما يخدم المواطنين بالمحافظات .





وقال وزير التنمية المحلية أن هناك مشروعا آخر يجرى التنسيق فيه مع برنامج الأغذية العالمى خاص بدعم مجتمعات المزراعين و أصحاب الحيازات الصغيرة فى صعيد مصر ، والتعاون فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "والتى يتم تنفيذها فى عدد القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات ، حيث يقدم مشروع دعم الحيازات الصغيرة المقدم من البرنامج ممارسات الزراعة والرى الحديث وتوحيد الحيازات وإدارة المخلفات الزراعية والتسويق والرعاية الاجتماعية والمجتمعية للأسر فى تلك القرى .









وأشار اللواء محمود شعراوى إلى جهود الوزارة للنهوض بالقرى المصرية بالمحافظات وجعلها قري نموذجية وخاصة فيما يخص البنية التحتية والصرف الصحى ومياه الشرب وتوفير فرص عمل لأبناء القرى من الشباب والمرأة المعيلة ، مشيرًا إلى إمكانية التنسيق بين الجانبين فى عملية إختيار القرى التى سيعمل بها البرنامج خلال الفترة المقبلة فى إطار فكر التنمية المتكاملة التى تنفذه الوزارة وتحويل القرى إلى قرى نموذجية.





وشدد شعراوى على إهتمام رئيس الجمهورية بالتوسع في تطبيق ونشر نظام الري الحديث للأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، كمكون أساسي في استراتيجية الدولة لترشيد استهلاك المياه وتوفيرها.



