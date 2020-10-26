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مرأة

دراسة: الرجال ينتجون أجسامًا مضادة لـ فيروس كورونا أكثر من النساء

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:01 م
الرجال ينتجون أجسامًا
الرجال ينتجون أجسامًا مضادة لـ فيروس كورونا أكثر من النساء
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حياة عبد العزيز
أظهرت دراسة برتغالية حديثة أن الرجال ينتجون أجسامًا مضادة لـ فيروس كورونا Covid-19 أكثر من النساء.

وأوضحت الدراسة أن 90٪ من المرضى لديهم أجسام مضادة يمكن اكتشافها لمدة تصل إلى سبعة أشهر بعد الإصابة بفيروس SARS-CoV-2.

وأضاف الباحثون وفقا للدراسة أن العمر ليس عاملًا مربكًا في مستويات الأجسام المضادة المنتجة، ولكنها تتوقف على  شدة المرض.

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وقال مؤلف الدراسة مارك فيلدوين من ميديسينا موليكيولار جواو لوبو أنتونيس في البرتغال، إنه يتم إنتاج الأجسام المضادة عندما يحاول جهاز المناعة  في الجسم محاربة الفيروس.

وبدأ العاملون في الرعاية الصحية على مراقبة مستويات الأجسام المضادة لأكثر من 300 مريض في المستشفى مصابين بفيروس كورونا.

وتُظهر نتائج هذه الدراسة المقطعية التي تبلغ مدتها ستة أشهر نمطًا كلاسيكيًا مع زيادة سريعة في مستويات الأجسام المضادة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى بعد أعراض Covid-19 ، وكما هو متوقع، انخفاض إلى مستويات متوسطة بعد ذلك.

وقال فيلدوين: "في مرحلة الاستجابة المبكرة هذه ، ينتج الرجال في المتوسط ​​أجسامًا مضادة أكثر من النساء ، لكن المستويات تتوازن خلال مرحلة الحل وتكون متشابهة بين الجنسين في الأشهر التي تلت عدوى السارس- CoV-2".

وحسب موقع "timesofindia"، في المرحلة الحادة من الاستجابة المناعية ، لاحظ الفريق ارتفاع مستويات الأجسام المضادة لدى المرضى المصابين بمرض أكثر حدة.

كما أظهرت النتائج أن العمر ليس عاملًا مربكًا لإنتاج الأجسام المضادة ، حيث لم يلاحظ وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الفئات العمرية.

على الصعيد العالمي ، 90٪ من المشاركين لديهم أجسام مضادة يمكن اكتشافها لمدة تصل إلى سبعة أشهر بعد الإصابة بـ Covid-19.

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