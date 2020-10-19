دراسة تكشف كيفية تقليل تلف الرئة الناجم عن فيروس كورونا

وجد الباحثون أن إحدى الطرق التي تقلل من "عاصفة السيتوكين" التي تدمر الرئتين وتقتل العديد من المرضى المصابين بـ فيروس كورونا COVID-19 تتمثل في تمكين زيادة مستويات الببتيد الطبيعي المسمى Apelin ، والذي يُعرف بتقليل الالتهاب، والتي انخفضت مستوياتها بشكل كبير في مواجهة هذه العاصفة.





وأجرى الدراسة باحثون في كلية طب الأسنان في جورجيا وكلية الطب في جورجيا (MCG)، وأ بلغوا عن قدرة اتفاقية التنوع البيولوجي على تحسين مستويات الأكسجين وتقليل الالتهاب بالإضافة إلى تلف الرئة الجسدي في نموذجهم المختبري لمتلازمة الضائقة التنفسية القاتلة للبالغين ، أو ARDS.





وأظهروا أن مستويات الأبلين تنخفض كثيرًا مع العدوى الفيروسية، التي أودت بحياة مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأن اتفاقية التنوع البيولوجي تساعد بسرعة على تطبيع هذه المستويات إلى جانب وظائف الرئة.





وقال الدكتور باباك بابان، اختصاصي المناعة في DCG والعميد المشارك للأبحاث ، أن تغيير مستويات الأبلين في كل من الدم وأنسجة الرئة انخفضت معها مستويات الببتيد في الدم بالقرب من الصفر في نموذج ARDS الخاص بهم وزادت 20 مرة مع CBD ، حسبما أفادوا في مجلة الطب الخلوي والجزيئي.





وقال الدكتور جاك يو، عالم الطبيب ورئيس قسم الجراحة التجميلية للأطفال في MCG ، عن العلاقة الأولى الظاهرة بين اتفاقية التنوع البيولوجي وأبلين: "لقد أعاد CBD تقريبًا إلى المستوى الطبيعي".





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وقال بابان ، مؤلف الدراسة ، إن Apelin هو ببتيد منتشر تصنعه خلايا في القلب والرئة والدماغ والأنسجة الدهنية والدم، وهو منظم مهم في خفض ضغط الدم والالتهاب.





وقال بابان: "من الناحية المثالية مع متلازمة الضائقة التنفسية الحادة ، يمكن أن يزداد في مناطق الرئتين حيث يلزم تحسين تدفق الدم والأكسجين للتعويض والحماية، لكن عندما نظروا إلى نموذج ARDS الخاص بهم ، لم يفعل الأبلين أيًا من ذلك ، وبدلًا من ذلك انخفض في كل من أنسجة الرئة نفسها والدورة الدموية العامة. حتى أعطوا اتفاقية التنوع البيولوجي.





وأبلغوا هذا الصيف في مجلة Cannabis and Cannabinoid Research أن العلاج باستخدام CBD قلل من التهاب الرئة المفرط ، مما أتاح تحسينات في وظائف الرئة ، ومستويات أكسجين أكثر صحة، وإصلاح بعض الأضرار الهيكلية التي لحقت بالرئتين والتي تعتبر كلاسيكية مع متلازمة الضائقة التنفسية الحادة. وقال المحققون إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل ، بما في ذلك العثور على كيفية إنتاج اتفاقية التنوع البيولوجي للتغييرات المهمة وكذلك التجارب البشرية ، قبل أن يتم تضمينها كجزء من نظام علاج فيروس كورونا COVID-19.





وحسب موقع "timesofindia"، ثبت أن ارتباط الفيروس بمستقبلات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 يقلل من مستويات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 ويزيد من مستويات مضيق الأوعية الدموية القوية أنجيوتنسين 2 ، لأن كمية أقل من أنجيوتنسين 2 تتحلل وينتج عدد أقل من موسعات الأوعية ، مما يؤدي إلى تفاقم تشخيص المريض.





بينما لا يزال الباحثون يقومون بتجميع القطع معًا ، يبدو أن انخفاض مستويات إنزيم ACE2 يساعد على تقليل مستوى أبلين وحماية أقل، ومع ذلك ، فإن اكتشافهم لتخفيضات كبيرة في Apelin في مواجهة متلازمة الضائقة التنفسية الحادة ، يجعل مستويات الببتيد الوقائي علامة بيولوجية مبكرة محتملة لمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة والاستجابة لجهود العلاج ، على حد قولهم.







