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توك شو

شاهد.. أصحاب فصيلة الدم هذه الأكثر مقاومة ضد فيروس كورونا

الأحد 18/أكتوبر/2020 - 10:11 م
صدى البلد
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قسم التوك شو


عرضت قناة الغد تقريرًا مصورًا كشفت فيه عن دراسات عالمية توضح أصحاب فصيلة الدم الأكثر مقاومة ضد فيروس كورونا.

 

وأوضح التقرير أنه منذ تفشي فيروس كورونا والأطباء يحللون بنية تكوين هذا الفيروس لمعرفة الطريقة التى يعمل بها للتوصل إلى عقار فعال يقضي عليه ووسط هذه الأبحاث توصل علماء من كندا والدنمارك إلى دليل إضافي يفيد بأن فصيلة الدم تلعب دورًا كبيرًا في قوة تأثير الفيروس على المصابين.

 

وأضاف التقرير أنه بحسب شبكة cnn  وجدت دراسة دنماركية أنه من بين 7422 شخصًا ثبتت إصابتهم بكورونا كان 38.4% منهم فقط من فصيلة الدم o ، كما وجد باحثون في كندا أن من بين 95 مريضًا يعانون من حالات حرجة بسبب كورونا فإن النسبة الأعلى تذهب لأصحاب فصيلة. a  أو ab والتى تتطلب أجهزة تنفس صناعي مقارنة بالمرضى أصحاب فصيلة الدم o  أو b

 

وتابع التقرير كما وجدت الدراسة الكندية أيضًا أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم a أو ab  يقضون فترة أطول في وحدة العناية المركزة بمتوسط 13.5 يوم مقارنة بأولئك الذين لديهم فصيلة الدم o  أو b  بمتوسط وأيام.

 

وكشفت دراستان علميتان نُشرت نتائجها مجلة "Blood Advances" أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم "AB0" (المجموعة الأولى) هم أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

 

وقارن خبراء دنماركيون، بحسب الدراستين، بيانات أكثر من 473000 شخص تم فحصهن للكشف عن فيروس كورونا (كوفد-19)، وأظهرت النتائج أن من بين أولئك الذين تبين أنهم حاملون للفيروس، كان هناك عدد أقل من المرضى الذين لديهم فصيلة الدم AB0 (المجموعة الأولى) وأكثر من ذلك مع A (الثانية)، وB (الثالثة) وAB (الرابعة).

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