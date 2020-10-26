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أخبار العالم

بومبيو يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 02:34 م
بومبيو يرحب باتفاق
بومبيو يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.
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دعاء أبوهشيمة
أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، عن ترحيبه باتفاق النار في ليبيا، داعيا جميع القوات الأجنبية مغادرة ليبيا.

ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، أشاد بومبيو بالقادة الليبيين الذين يضعون مصلحة بلادهم أولا.

كما حث وزير الخارجية الأمريكي جميع الأطراف الليبية على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الدائم الذى وقعه طرفا النزاع الليبى بعد انخراطهما فى اجتماعات اللجنة العسكرية 5+5، الجمعة الماضية.

وفي وقت سابق، أثنى بومبيو، على الجهود الليبية خلال اجتماعات جنيف لتمديد التهدئة ووقف إطلاق النار، مؤكدا تأييد الولايات المتحدة لخروج المرتزقة وجميع العناصر الأجنبية من ليبيا.

ويشكل توقيع الاتفاق خطوة للأمام، فى إطار الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل الصراع الدائر فى ليبيا منذ سنوات.

واتفقت اللجنة العسكرية 5+5 على الوقف الفورى لإطلاق النار ويسرى ذلك من لحظة توقيع هذا الاتفاق.

كما توصلت اللجنة أيضا إلى إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضى الليبية برا وبحرا وجوا فى مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ التوقيع على وقف إطلاق النار وتجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب فى الداخل الليبى.

وعلاوة على ذلك، فقد اتفقت اللجنة على فتح الطرق والمعابر البرية والجوية على كامل التراب الليبى على أن يتم اتخاذ الإجراءات العاجلة بفتح وتأمين الطرق.

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