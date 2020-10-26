تحرير 18 محضرًا وإعدام أغذية ومشروبات فاسدة بشرم الشيخ





كلف الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء ادارة مراقبة الاغذية بالمحافظة بتكثيف حملات التفتيش على اماكن تداول الأغذية بجميع مدن المحافظة.





وذلك خلال ايام المولد النبوي الشريف وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين وكيل المديرية ومدير الطب الوقائي وبتعليمات

الدكتور أيمن الشناوى مدير ادارة مراقبة الاغذية وتحت إشراف مصطفى خليل مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة بجنوب سيناء





وتشكلت لجنة من محمود سعيد مراقب الأغذية بإدارة مراقبة الاغذية بالمديرية وعمرو عبد الباسط ومصطفى

حسام مفتشي اغذية شرم الشيخ.





وتم المرور على ( 12 ) منشأة غذائية وتحرير (5 ) محضر

لنقص اشتراطات النظافه بأماكن تداول الاغذيه

وتحرير ( 13 ) محضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالاغذية واعدام ( 65 ) كجم و ( 25 ) لتر اغذيه ومشروبات غير صالحه للاستهلاك الادمي.





وتم تحرير مذكرة غلق لمنشأة غذائية لوجود خطر داهم على الصحة العامة





واشار أحد المصادر بمديرية الصحة بجنوب سيناء علي استمرار حملات التفتيش علي المنشآت الغذائية بباقى مدن المحافظة للحفاظ علي صحة المواطنين للتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المحافظة