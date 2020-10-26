العثور على جثة أم وطفليها غارقين في دمائهم بمنزلهم بسوهاج

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة ربة منزل ونجليها غارقين في دمائهم داخل مسكنهم بكامل ملابسهم، وجثة طفلة داخل بئر صرف صحي بذات المنزل بمركز جرجا بمحافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، يُفيد بتلقيه بلاغًا من مأمور مركز شرطة جرجا، مفاده العثور على جثة ربة منزل وطفلين أحدهما 14 عامًا، والأخر 8 سنوات، غارقين في دمائهم بمسكنهم، كما عُثر على جثة طفلة داخل بئر صرف صحي بذات المنزل.









وبالانتقال والفحص تبين مقتل كل من:"سمير . ا . ع"، 14 عامًا، "أسماء . أ . ع"، ٨ أعوام، ووالدتهما "شيماء . ع . م"، ٣٠ عامًا، جثث هامدة غارقين في دمائهم وبكامل ملابسهم، وجثة طفلة أخرى "رودينا. م. ن"، مُعلقة داخل بئر صرف صحي بذات المنزل.



