بنظام التمويل العقاري.. المصرف المتحد ونقابة الصحفيين يوقعان بروتوكولا لتمويل 1108 وحدات

وقعت نقابة الصحفيين والمصرف المتحد اليوم بروتوكول تعاون مشترك لتمويل 1108 وحدة سكنية بصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لاعضاء نقابه الصحفيين، وذلك فى اطار مبادرة البنك المركزى المصري لتمويل محدودى ومتوسطى الدخل الصادرة فى 19/02/2014، بهدف تنشيط السوق العقارى ودفع عجلة الاقتصاد القومى.





وقع البروتوكول اشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد وضياء رشوان نقيب الصحفيين، بحضور نيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال ورحاب عزمي مدير عام اول قطاع الفروع والتجزئة المصرفية وايمن محمد رئيس قطاع التمويل العقاري واشرف درويش نائب رئيس قطاع التمويل العقاري وجرمين عامر رئيس الاتصال المؤسسي بالمصرف المتحد ونخبة من فريق عمل النقابة والمصرف.





وتعقيبا علي توقيع بروتوكول التعاون قال ضياء رشوان، إن توقيع هذا البروتوكول جاء استكمالا لمسيرة التعاون المثمر والمشترك بين نقابة الصحفيين والمصرف المتحد التي بدات منذ 2017 الماضي.





وأكد ان البروتوكول سيحقق مجموعة من المنافع على مستوى الاقتصاد القومي وعلي المستوي الاجتماعي, بما يقدمه من تيسيرات تمويلية وخدمية لجموع الصحفيين من اعضاء النقابة والتي تمكنهم من توفير مسكن مناسب بتكلفة مناسبة ويسدد بشروط ميسرة.





من جانبه اوضح اشرف القاضى رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ان توقيع البروتوكول ياتى في إطار سياسة المصرف المتحد نحو تعزيز مسيرة التعاون المشترك مع الاعلامين والصحفيين باعتبارهم شركاء نجاح، كذلك تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تستند محورها الاساسي حول المواطن المصري.





واضاف القاضي ان المصرف المتحد يقدم مميزات كثيرة في اطار مبادرة التمويل العقاري التي اقرها البنك المركزي المصري ويدعمها الصندوق الاسكان الاجتماعي لمواجهة التحديات التمويلية، منوها إلى ان الوضع الاقتصادى يتغير للافضل واصبح اكثر استقرار وتفاؤلا فى ظل وعى القيادة السياسية لتلبية احتياجات المواطنين بكافة القطاعات لتوفير سكن أمن وكريم يليق بالمواطن المصرى.





وأشار أشرف القاضي إلى أن القطاع العقارى يعد أحد المحركات المهمة لقاطرة التنمية الاقتصادية المصرية لانه يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر باكثر من 35 صناعة، فضلا عن اسهاماته في توسيع قاعدة الشمول المالي ودعم خطط الدولة والبنك المركزي المصرى نحو التحول لمجتمع غير نقدي ودمج الاقتصاد الغير رسمي بعجلة الاقتصاد الرسمي والتنمية الشاملة والمستدامة.





واشاد اشرف القاضى بالنجاحات التى تحققت فى ظل مبادرات البنك المركزى المصرى لدى قطاعات الدولة ومنها القطاع العقارى وايجاد الحلول المناسبة لمواكبة كافة الظروف التى تمر بها البلاد والعالم فى الوقت الراهن.





ويعد المصرف المتحد من اوائل البنوك التى قامت بتفعيل مبادرة البنك المركزى المصري لمتوسطى الدخل فورا صدورها وتطبيق كافة شروط المبادرة على عملائنا.



