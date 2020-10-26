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فن

ديميت أوزديمير تشارك جمهورها كواليس مسلسل "منزلي"

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:33 م
ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير
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ندى فكرى
نشرت الممثلة التركية ديميت اوزديمير صورة جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ديميت في الصورة من كواليس تصوير مسلسل  "منزلي " وعلقت قائلة: "حضرت المحامية" باللغة التركية.

يذكر أن «ديميت اوزديمير» وإبراهيم تشيليكول يقومان بتصوير مسلسل منزلي الموسم الثاني.

وتلعب ديميت في المسلسل شخصية زينب، وهي شخصية معقدة لا تثق بنفسها على الإطلاق، ولا تثق بقدراتها وطاقتها، فتاة مترددة ومذبذبة ولا تعرف ماذا تريد بالضبط، رغم أنها تدرس المحاماة، إلا أنها لا تعرف كيف تعبر عن نفسها وداخلها، تلبي للجميع رغباتهم وتنسى رغباتها هي وسط ازدحام رغبات الآخرين.

كما أنها الفتاة قليلة الحيلة المضحية بنفسها لإرضاء البعض لدرجة أن تصبح أنانية مع البعض الآخر، تكذب على حبيبها الأول في حقيقة نسبها وماهية أسرتها، ثم تكذب على زوجها بشأن خطيبها، تركت أسرتها الأولى التي أنجبتها كي تتعلم وتصبح كما تريد، ثم تتخلى عن أسرتها الثانية قبل أن تصبح ما تريد، لا تعرف تحديد حقيقة مشاعرها تجاه الآخرين هل تحب فاروق أم تحب مهدي؟

وأجادت ديميت أوزدمير أداءها وأتقنت دورها خير إتقان، لدرجة تفاجأ بها الجميع، ومن أجل كل هذه الأسباب كانت الجمل الحوارية للشخصية قليلة، فيما استخدمت ديميت أوزدمير نظراتها المعبرة ونبرات صوتها المتغيرة، وحركات جسدها لتعبر عما بداخلها وتخرج كل مشاعر الشخصية، بالقليل من الانفعالات والكثير من التقمص.
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Avukat hanım 🥰

A post shared by Demet Özdemir (@1demetozdemir) on

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