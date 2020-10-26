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مرأة

بإطلالة سوداء.. هاندا ارتشيل تخطف الأنظار عبر إنستجرام

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 03:58 م
هاندا ارتشيل
هاندا ارتشيل
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ندى فكرى
شاركت هاندا ارتشيل، بطلة مسلسل "أنت أطرق بابي" صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت هاندا ارتشيل في الصورة بإطلالة جذابة وارتدت تيشرت ذات اكمام طويلة باللون الأسود مما لفت انتباه الجمهور. 

ولم تتكلف في اقتناء الإكسسوارات واكتفت بإطلالتها المميزة مع ارتداء نظاره سوداء ورفعت شعرها  بطريقة جذابة مما تناسب مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت  هاندا بعدم وضع مكياج واكتفت بإطلالتها المميزة.


وتتألق الممثلة التركية هاندا ارتشيل، في اختيار ملابسها مما يدفع المتابعين لها للتعبير عن حبهم لإطلالتها فهي تشاركهم الصور عبر تطبيق "إنستجرام".
بإطلالة سوداء.. هاندا ارتشيل تخطف الأنظار عبر إنستجرام

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