التحالف العربي يعلن تدمير طائرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة ثانية بدون طيار أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية.





ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الاثنين، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.





وتعد هذه الطائرة الثانية، التي تعترضها قوات التحالف اليوم الاثنين، في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.





وكان المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، قال إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها جماعة الحوثيين "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة".



