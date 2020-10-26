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أخبار العالم

أعلى حصيلة وفيات يومية.. الأردن يسجل 45 وفاة و1968 إصابة بكورونا

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 04:42 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاثنين، تسجيل 45 حالة وفاة و1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الأردنية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في الأردن بلغ 55055 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة 624 وفاة، بعد تسجيل 45 وفاة جديدة في أعلى حصيلة يومية يسجلها الأردن. 

وتوزّعت الإصابات الجديدة في الأردن كالتالي: 1159 في محافظة العاصمة عمّان، 171 في إربد، منها 14 في الرمثا، 154 في الزرقاء، 117 في المفرق، 98 في الكرك، 61 في جرش، إضافة إلى "56 في محافظة البلقاء، 42 في العقبة، 36 في عجلون، 33 في معان، منها 9 في البترا، 25 في مأدبا، 16 في الطفيلة.

وبلغ عدد الحالات التي دخلت المستشفيات للعلاج خلال اليوم الماضي 95 حالة، ليرتفع إجمالي الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا إلى 1138 حالة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

وتم إجراء 19159 فحصًا مخبريًّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1729235 فحصا.

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