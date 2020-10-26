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محافظات

وكيل صحة سوهاج يفتتح قسم العلاج الطبيعي بوحدة صحة الأسرة بالطليحات .. شاهد

الإثنين 26/أكتوبر/2020 - 07:32 م
وكيل صحة سوهاج
وكيل صحة سوهاج
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أنغام الجنايني
افتتح الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، اليوم الإثنين، قسم العلاج الطبيعي بوحدة صحة الأسرة بقرية الطليحات، التابعة لمركز جهينة، بحضور الدكتور علاء غفير، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة، والدكتور أشرف مكرم، مدير إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية.

ويضم القسم وحدة علاج طبيعي لتأهيل وعلاج الأطفال ذوى الإحتياجات الخاصة، وتم تجهيز القسم بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني بالقرية وإمداده بأحدث أجهزة العلاج الطبيعي.

وحرص "جميعه" على التوسع في القطاعات الطبية المُختلفة لتوفير الخدمة الطبية لجميع المواطنين وفي أي مكان، وجاء ذلك الاهتمام بقطاع العلاج الطبيعي لأهمية هذا التخصص بالنسبة للعديد من المرضى ورفع المعاناة المادية والمعنوية عن كاهل المواطن البسيط.

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وأشار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى أنه تم تزويد القسم بـ ١٤ من الأجهزة الأساسية  والمميزة ووحدة لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، بتكلفة تصل إلى ٣٠ ألف جنيه مُقدمة من هيئات المجتمع المدني بالقرية، ويخدم القسم قرية الطلحيات وأكثر من ٧ قرى مجاورة لها فيما يقرب من ٤٢٦٥٣ ألف نسمة ويساهم القسم في علاج وتأهيل الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة وتأهيل مرضى الجلطات الدماغية وإصابات النخاع الشوكي والشلل النصفي والرباعي والشلل الوجهي، وتشوهات القوام لدى الأطفال والكبار والعديد من الإصابات الأخرى.

وعلى هامش الافتتاح كرم الدكتور هاني جميعة، مأمون جمال، مسؤول إدارة العلاج الطبيعي بمراكز طما وطهطا والمراغة، وكمال محمود، أمين المخازن بالوحدة لتفانيهم في العمل.
وكيل صحة سوهاج يفتتح قسم العلاج الطبيعي بوحدة صحة الأسرة بالطليحات .. شاهد
وكيل صحة سوهاج يفتتح قسم العلاج الطبيعي بوحدة صحة الأسرة بالطليحات .. شاهد
وكيل صحة سوهاج يفتتح قسم العلاج الطبيعي بوحدة صحة الأسرة بالطليحات .. شاهد
وكيل صحة سوهاج يفتتح قسم العلاج الطبيعي بوحدة صحة الأسرة بالطليحات .. شاهد
وكيل صحة سوهاج يفتتح قسم العلاج الطبيعي بوحدة صحة الأسرة بالطليحات .. شاهد

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